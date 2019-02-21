自信能衛冕MVP　哈登：沒人能像我帶領火箭一樣出色

▲哈登自信能衛冕MVP。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭本季狀況非常不順遂，不僅開季戰績一度掉到西區倒數第2，還不斷遭逢傷病問題，但憑藉哈登(James Harden)自12月以來的神猛表現，他們再次回到西區列強行列，「大鬍子」也重新被加入到MVP討論行列，近期他受訪自信一定會衛冕，原因就是把任何球員放到火箭處境，沒人可以像他一樣把球隊帶到到現在的樣子。

目前火箭以33勝24敗戰績排在西區第5，看似狀況不錯的火箭本季狀況卻與上季有很大差異，去年他們拿下了65勝17敗全聯盟第一的戰績，今年卻因為了後場悍將亞瑞沙(Trevor Ariza)，導致戰力嚴重受損，加上球隊主力保羅(Chris Paul)、卡佩拉(Clint Capela)都相繼受傷，讓球隊狀況起伏不定，但身為球隊一哥，哈登開始接管球隊，憑藉一己之力將球隊從谷底拉回季後賽行列，自身更連續31場至少30分追平張伯倫(Wilt Chamberlain)紀錄，具有絕對的MVP條件。

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▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）



除了哈登之外，今年異軍突起的公鹿，靠著安戴托坤波(Giannis Antetokounmpo)的帶領，目前戰績全聯盟第1，「字母哥」同樣被視為MVP大熱門，對於安戴托坤波的競爭，哈登自信一定會衛冕MVP，「看看我們本季經歷的一切，把任何球員放到像我所面臨的處境之中，恐怕沒有人能像我帶隊這麼出色。我們有機會在西區衝到西區第3，大家都知道要在西區做到這樣有多難。」

接下來火箭還有31場例行賽要打，先前休士頓總管(Daryl Morey)就表示希望球隊能拿下50勝，火箭球員也都有這個目標，就目前他們狀況來說確實有望達成，現在火箭距離排名第4的拓荒者僅有1場勝差，第3的雷霆有4場勝差，若能穩定發揮，戰績將有機會再往上提升。而哈登本季至今場均可以攻下36.6分，6.7籃板，7.7助攻，比上賽季拿下MVP時，場均還要多出6.2分。

▲字母哥是哈登MVP最大競爭者。（圖／達志影像／美聯社）