運動雲

> >

高中木聯／平鎮等7隊取得16強　大理高一李展毅開轟

ETtoday運動雲

▲嘉中陳煒翔勝投。（圖／學生棒聯提供）

▲嘉中陳煒翔勝投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽19日第二階段賽事，北科附工守備亂流誤事，嘉義高中趁勝追擊，2連勝搶先晉級，大理高一重砲李展毅開轟領軍，再一勝就晉級，平鎮扣倒玉里也拿到晉級門票，強恕淘汰中道。

A組嘉義高中與北科附工之戰，嘉中4局上利用對方單局3失誤及張育昇安打攻下3分，8局上北科附工牛棚又單局奉送4次四死球，讓嘉中追加2分，最終以6比2獲勝，嘉中先發投手陳煒翔投8局無失分表現精彩拿下勝投，幫助球隊取得2連勝晉級，北科先發投手陳柏毓投6局被敲3安打，飆6K，失3分都為非責失分，承擔敗戰，北科附工20日對善化高中必須要搶勝才能晉級。

請繼續往下閱讀...

B組強恕全場掃10支安打，前2局就取得4比0領先，陳守儀兩安打串連，最終以5比3擊敗中道，陳宇宏主投8局，被敲10支安打，危機處理能力不錯，只失3分有1分非責失，拿下勝投，強恕、高苑攜手晉級，中道2連敗遭到淘汰。

Ｃ組平鎮發揮強大火力在5局就以14比0提前迎接勝利。高一速球派投手投3局無失分奪勝投，黃國軒、吳秉恩、賴延峰各投1局小試身手，打線方面團隊14支安打，林子豪4打數3安打表現出色，郭玟毅3安打3打點最亮眼。

D組大理高一重砲李展逸將球撈過三民高中棒球場外，以全壘打帶領全隊火力，以6比5險勝東石，大理高中與興大附農20日交手，決定晉級隊伍。

24強分組取前2名晉級，經過兩天賽事，已經取得16強門票的有嘉中、高苑、強恕、平鎮、南英、穀保、成德，已經2敗淘汰的則有中興及中道。

關鍵字： 高中木聯24強
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

日職／王柏融春訓高水準　許銘傑：出乎我意料

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

讀者回應

﻿

最新新聞

1廖任磊投球美式　許銘傑叮嚀下盤

2郭俊麟找回身手　許銘傑灌輸心態

3富邦盃少棒台北福林鐘懷逸完投勝

4嘉中勝北科　大理重砲李展毅開轟

5首次雙獅會　統一邀西武明年來台

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2王柏融水準　許銘傑：出乎我意料

3台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

4傅園慧參加家庭聚會發飆離席

5潘忠韋強化棒球IQ秘密武器

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366