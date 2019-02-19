高中木聯／平鎮等7隊取得16強　大理高一李展毅開轟

▲嘉中陳煒翔勝投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽19日第二階段賽事，北科附工守備亂流誤事，嘉義高中趁勝追擊，2連勝搶先晉級，大理高一重砲李展毅開轟領軍，再一勝就晉級，平鎮扣倒玉里也拿到晉級門票，強恕淘汰中道。

A組嘉義高中與北科附工之戰，嘉中4局上利用對方單局3失誤及張育昇安打攻下3分，8局上北科附工牛棚又單局奉送4次四死球，讓嘉中追加2分，最終以6比2獲勝，嘉中先發投手陳煒翔投8局無失分表現精彩拿下勝投，幫助球隊取得2連勝晉級，北科先發投手陳柏毓投6局被敲3安打，飆6K，失3分都為非責失分，承擔敗戰，北科附工20日對善化高中必須要搶勝才能晉級。

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B組強恕全場掃10支安打，前2局就取得4比0領先，陳守儀兩安打串連，最終以5比3擊敗中道，陳宇宏主投8局，被敲10支安打，危機處理能力不錯，只失3分有1分非責失，拿下勝投，強恕、高苑攜手晉級，中道2連敗遭到淘汰。

Ｃ組平鎮發揮強大火力在5局就以14比0提前迎接勝利。高一速球派投手投3局無失分奪勝投，黃國軒、吳秉恩、賴延峰各投1局小試身手，打線方面團隊14支安打，林子豪4打數3安打表現出色，郭玟毅3安打3打點最亮眼。

D組大理高一重砲李展逸將球撈過三民高中棒球場外，以全壘打帶領全隊火力，以6比5險勝東石，大理高中與興大附農20日交手，決定晉級隊伍。

24強分組取前2名晉級，經過兩天賽事，已經取得16強門票的有嘉中、高苑、強恕、平鎮、南英、穀保、成德，已經2敗淘汰的則有中興及中道。