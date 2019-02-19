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3次雙數年奪冠　巨人總教練波奇今年球季後退休

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▲巨人總教練波奇（bruce bochy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人總教練波奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在2010、2012和2014年帶領巨人奪冠寫下雙數年傳奇的總教練波奇（Bruce Bochy），宣布將在2019年球季之後退休。「在我心中時間差不多了，對於球員、這座城市以及球員，我心中懷有說不完的感覺。」

波奇將在四月滿64歲，他在練球前的會議中向隊員宣布將退休的決定。波奇生涯1926勝排在總教練榜史上第11，距離名人堂教頭杜羅切(Leo Durocher)只有82場。波奇為巨人貢獻975勝在隊史排第二，排在2583勝的麥格葛洛（John McGraw）之後。

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波奇1998年曾帶領教士拿下國聯冠軍，也是歷史上拿過3座世界大賽冠軍的11位教練之一，其餘10人全都進了名人堂。「他帶我們走過輝煌盛世，舊金山以他為榮，想都不用想他絕對夠格進入名人堂。」巨人執行長巴爾（Larry Baer）說。

「我當下有點震驚，我在這裡的每一年他都在。你知道總有這麼一天，但聽他親走說出來還是有些訝異。我們會竭盡所能，給他難忘的最後一年。」一壘手貝爾特（Brandon Belt)還說，波奇並沒有花太多時間談論退休，但最後的確有些感性和情緒激動。

波奇去年就有退休的念頭，他在2015年動過血管再成形術，目前也還在從髖部換置術中恢復。不過他表示，健康因素並不是讓他萌生退意的主因。而且跟巨人聘任柴迪（Farhan Zaidi）擔任總裁也沒有關係。「我非常堅決，這是我自己的決定，球季結束時就談過了。」

接下來柴迪將尋找接替波奇的總教練人選，板凳教練謬藍斯(Hensley Meulens)和三壘教練瓦圖斯（Ron Wotus）都是可能人選。

巨人總教練波奇(右)和MVP邦格納。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 波奇巨人
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