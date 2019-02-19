國王再與布魯爾簽10天短約　盼發揮老將價值拚進季後賽

▲國王再次與布魯爾簽下10天短約。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

先前與七六人簽下2份10天短約並發揮奇效的布魯爾(Corey Brewer)，在合約到期後費城沒有與他續約，隨後布魯爾就與國王簽下10天合約，卻一場比賽都沒打，但現在國王為衝擊季後賽，願意與他再次簽短約，若能打出好表現，布魯爾有望與國王簽至賽季結束。

由於費城為了得到巴特勒(Jimmy Butler)，將重要的側翼戰力交易出去，導致欠缺三分火力與防守，對此他們找來老將布魯爾的加入，他也不負眾望成功扮演板凳奇兵，但兩份10天合約結束後，費城未與他續約，布魯爾為七六人打的7場比賽留下場均7.6分，2.4籃板，1.4助攻，40.8％的投籃命中率以及28.6％的三分命中率。

請繼續往下閱讀...

未能續留費城後，布魯爾選擇轉戰國王，當時沙加緬度為他提供了一樣是10天短約，但這期間他卻一場比賽都沒打，不過現在國王又再次與布魯爾簽下10天合約，目的就是要衝擊季後賽，目前他們取得30勝27敗的戰績，排在西區第9，是自2006年最有望打入季後賽的一個賽季。

加上先前國王將後場主力尚波特(Iman Shumpert)送出去，勢必會讓布魯爾有發揮空間，只要能成功扮演奇兵，對於要衝擊季後賽的國王，將有機會與布魯爾簽訂一份底薪合約至賽季結束，甚至簽定一年老將合約，布魯爾職業生涯場均可以得到8.9分，2.8籃板，1.5助攻，過去曾在2011年隨著小牛隊奪下總冠軍，他的經驗對於年輕的國王也會有很大幫助。

▲布魯爾先前再七六人完美發揮奇兵價值。（圖／達志影像／美聯社）