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高雄馬／岡本和晃首場國外半馬賽就第一　日本選手包辦前3名

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▲▼ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組第一日本岡本和晃 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組第一日本岡本和晃 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導

「2019高雄MIZUNO國際馬拉松」17日清晨5時50分在高雄國家體育場世運大道登場，其中超半程馬拉松25公里男子組總排名前三名，都由日本選手包辦，第一名為25歲的岡本和晃，高雄馬是他國外的第一場超半程馬拉松賽事。

超半程馬拉松25公里男子組前三名為岡本和晃跑出的1小時23分10秒、AOKI JUN的 1小時26分29秒，以及山中孝一郎1小時27分30秒成績，第四名才是國內男子第一的台灣選手台體大二的廖宣豪，有別於過去總排前幾名都以肯亞選手包辦，今年日本選手的表現讓人驚艷。

目前就讀於京都大學研究所的岡本和晃，12歲開始跑步到現在，主項是3000公尺、5000公尺障礙，「今年才開始跑馬拉松，在日本參加各一次的半馬和全馬比賽，高雄馬是國外的第一次，非常開心，加油團都為日本、還有亞洲選手加油。」

岡本和晃談到，「高雄馬是最珍貴的一次經驗，跑的時候是跟肯亞選手跑，沿途民眾都為我們亞洲人加油，覺得很高興，在國內沒有的感覺，賽前目標希望可以跑在前三名，但沒想過可以拿到第一名，和第二三名的日本選手原先都不認識，排在旁邊才認識，大家說好一起加油拼最好成績。」未來會朝專職跑者前進。

▼ 總排前三都是日本選手 。

▲▼ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組第一日本岡本和晃 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 高雄馬岡本和晃
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