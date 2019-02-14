高雄馬17日開跑　3天前加強減排、當日凌晨起賽道管制

▲2019高雄馬17日開跑。（圖／高雄市政府運動發展局提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019高雄Mizuno國際馬拉松即將於2月17日(星期日)上午5點50分鳴槍起跑，競賽當天為提供給選手良好的空氣品質及路跑環境，高雄市政府與各大工廠齊心合作，於馬拉松前3日起提前啟動相關應變措施，期望提供選手及民眾最佳的馬拉松賽事。

高雄市政府環保局、工務局、都發局、捷運工程局、地政局及水利局於活動前3日起，加強活動路線附近工地灑水、洗掃道路，並協調工地於活動前1日至活動結束期間停止施工，也商請前20大工廠包括台電、中鋼、中油、台塑、台船及各大化學、合成橡膠、紙漿、人造纖維等重汙染工業，配合於活動前3日起部分停機、降載、減排或彈性休假。

活動當日高雄捷運公司配合提早及加開捷運，捷運紅線清晨慢10分，橘線西子灣站慢15分及大寮站4點5分發車，請大眾多加利用，當日自清晨4點起競賽路線「橫向穿越」陸續進行全面及彈性管制。

以下為運動發展局提供之交通管制之資訊：

一、 競賽路線橫向穿越管制說明：

(一) 全面管制：禁止車輛穿越。建議直接改道。

(二) 彈性管制：需視現場跑者間距離，放行車輛(需等待時間較長，仍建議改道)。

二、 重要管制路段及橫向穿越改道建議說明：

(一)左營、楠梓區5:40-7:00往高鐵，建議走軍校路、左營大路至崇德路前往高鐵路。

(二)翠華路、大中地下道、大中路、國道10號匝道口，於5：40至6：30全面封閉管制。

(三)博愛路橫向穿越改道建議：北可至重信路穿越繞道；南可至九如路穿越繞道。

(四)中山路橫向穿越改道建議：可至建國路穿越繞道通行。

(五)中華路往北車輛建議改走中山路；鼓山路往北車輛建議改走河西路、九如路。