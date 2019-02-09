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AD認為主場球迷噓聲很好玩　不後悔公開提出交易申請

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▲▼戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲戴維斯認為被球迷噓很好玩。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

自從戴維斯(Anthony Davis)拋出「賣我」震撼彈之後，許多球迷都對他相當不諒解，而先前「一眉哥」因為手指傷勢一直缺賽，但今天回到主場正式復出，他也不意外地遭全場球迷狂噓，不過賽後他受訪卻表示被球迷噓的感覺很好玩，並且不後悔自己提出的公開交易申請。

作為聯盟頂級大前鋒，儘管戴維斯快一個月未出賽，但他復出首戰依舊無人能擋，雖然末節遭到雪藏，但只打三節上場24分鐘就以15投11中攻下全隊最高32分，最終鵜鶘也順利以5分差擊敗灰狼。不過在介紹球員出場時，就有球迷開始狂噓，而在比賽開局戴維斯一持球，馬上引來主場球迷狂噓，但緊接著「一眉哥」上演精采爆扣，仍讓球迷大聲歡呼，彷彿讓他在洗三溫暖。

對於自己喊出交易一事，戴維斯遭到狂噓完全可以預期，不過面對這些噓聲，「一眉哥」在賽後受訪卻看得非常平淡，「每個人都以自己的方式接受了目前的狀況，但我本賽季剩餘的時間都會留在隊上，我是來打球的，這就是我要做的事情，對於所有的噓聲我覺得很好玩。」隨後戴維斯被問及是否後悔提出交易表示，「我從來不會做讓自己後悔的事情。

鵜鶘主帥簡崔(Alvin Gentry)談到但維斯被噓說道，「他不是第一次被噓了，球迷就是這樣，他們忠於這座城市，並有權做任何想做的事情。」本季戴維斯場均可以貢獻29.4分，13.2籃板，4.3助攻，但鵜鶘接下來將把他的上場時間控在在22～25分鐘內，為的就是避免戴維斯受傷而影響到交易價值。

▲▼戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯不後悔提出交易申請。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯
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