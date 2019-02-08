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中職／兄弟洋砲艾銳克加入　內野競爭空前激烈

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▲兄弟新洋打艾銳克（Eric Wood）。（圖／兄弟提供）

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記者王真魚／綜合報導

中信兄弟本季改變洋將策略，將採2投1野，「超級工具人」新洋砲艾銳克內、外野都能守，且內野兼任一三壘，教練團規劃他以一壘為主，分擔老將彭政閔守備，總教練伯納表示，今年內野競爭相當激烈，每位選手都能有機會證明自己，就看春訓期間的調整。」

兄弟去年戰績墊底，團隊打擊率0.278、上壘率0.333、長打率0.406、打點538分、得分575、安打1152支皆是四隊最差，領隊劉志威認為，打線戰力出現斷層是主因，今年也特別找來新洋砲加強火力。

總教練伯納規劃艾銳克以一壘為主，兼守三壘、外野，打線方面則安排他擔任中心棒次，新任一軍打擊教練泰銳相信他能展現應有的火力，串起整個攻勢。

去年擔任開路先鋒、表現稱職的王威晨，春訓兼練二三壘，本季預計仍以三壘為主，球隊在打線安排會更有彈性，伯納同時點名蘇緯達、許基宏除了一壘之外，也有望競爭三壘位置。

內野老將陳江和將在今年球季達成生涯1000場出賽引退，但二壘仍有多人競爭，包括岳東華、吳東融、陳偉漢、潘萣翔，其中岳東華去年在冬季聯盟賽事後半段打出讓球團眼睛為之一亮的火力，球團期待他把在冬盟的成長，帶到新球季。

彭政閔今年球季結束也將退休，最後一個球季將主要擔任指定打擊，艾銳克分擔一壘守備之外，林智勝也會移防一壘，伯納表示，會再依選手在春訓的狀況決定守備安排，「每位選手都有機會。」

▲▼0727 中華職棒28年-中信VS富邦-王威晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲王威晨。（圖／記者黃克翔攝）

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