湖人「天賦組合包」還不夠？　鵜鶘偏好4枚首輪籤換戴維斯

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管湖人5日稍早提出誠意滿滿的新報價，但鵜鶘內部還是出現兩種聲音，一方面是戴維斯（Anthony Davis）按兵不動等到休賽季，另一個則是要求湖人提出4張首輪選秀權的報價。

交易大限將在台灣時間8日凌晨03：00截止，湖人為了得到戴維斯把近年累積的天賦全數放上台面，原先的報價博爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、朗多（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）和一個首輪選秀權的報價，《Los Angeles TImes》記者透納（Brad Turner）稍早報導，再追加英格雷（Brandon Ingram）、史蒂文斯（Lance Stephenson）外還願意幫忙吃下希爾剩餘2年2500萬美元左右的合約。

不過《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）接著在《SportsCenter》節目上透露，鵜鶘比較希望透過戴維斯從湖人獲得未來4枚首輪選秀權。

紐奧良當地媒體《WDSU》記者馬凱爾（Fletcher Mackel）報導，鵜鶘內部一部分認為不急著交易，可以等到夏天塞爾提克解決厄文（Kyrie Irving）合約問題後再進行交易，因為這一派人認為2017年探花坦圖（Jayson Tatum），比起湖人包裹中的球員更適合成為未來核心。

根據沃納洛斯基得到的消息指出，尼克在將波辛基斯（Kristaps Porzingiz）送往獨行俠換取史密斯（Dennis Smith Jr.）等人之前，曾經詢問過鵜鶘交易戴維斯，在籌碼中還加入了擁有19%機率抽中狀元籤的2019年首輪選秀權。