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中職／桃猿第3位洋投李茲　具大聯盟、日韓職經歷

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▲Radhames Liz。（圖／達志影像／美聯社）

▲Radhames Liz。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊新球季宣布第三名洋將到位，簽下來自於多明尼加的投手Radhames Liz，中文名為「李茲」。

身高189公分，體重95公斤的右投李茲今年35歲，對於亞洲職棒並不陌生，事實上他擁有資歷顯赫的亞洲經驗。李茲在2003年以自由球員的身分與巴爾的摩金鶯隊簽下合約，正式挑戰美國職棒。2007年升到美國職棒大聯盟，2008年為巴爾的摩金鶯隊投出6勝6敗，直到2011年首度前進亞洲，當時加入韓國職棒LG雙子隊。

李茲在韓國職棒的第一年就主投超過160局，出賽30場拿下11勝，接下來在雙子隊的兩年也都出賽超過30場，各先發超過25場，2013年單季還投破200局大關，以188次三振拿下當年的聯盟三振王，用火球累積的成績相當出色！

2013年之後，李茲又回到美國發展。在2016年也曾接受日本職棒東北樂天金鷲隊的合約再來到亞洲發展一年。累積不少日韓職棒經驗，李茲在今年將要來到台灣展現火球身手。李茲表示，已經得知台灣的打者擁有相當高的天賦又有技巧，球迷很熱情，期待來到台灣。待一切就緒後，李茲預計在二月中後向球團報到，展開中職身涯。

關鍵字： 桃猿
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