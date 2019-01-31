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去年錯估拒絕歷史最大終結者合約　霍蘭德1年325萬美元加盟響尾蛇

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▲霍蘭德（Greg Holland）轉戰響尾蛇。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍蘭德（Greg Holland）轉戰響尾蛇。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

強力後援霍蘭德（Greg Holland）去年錯估情勢拒絕3年5200萬美元歷史終結者最大張合約，被迫與紅雀簽一年短約。不料霍蘭德上季成績大走樣，為紅雀出賽32場比賽防禦率高達7.92，所幸季中轉戰國民找回身手，獲得響尾蛇1年325萬美元短約再次證明身價。

根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）31日報導，霍蘭德合約之中除了325萬美元的保證還附帶了350萬美元的激勵獎金，只要在出賽場次、比賽收尾場次達到門檻就能獲得。

現年33歲的霍蘭德2017年走出Tommy John手術陰影，投出3.61防禦率、41救援的成績，不僅幫助洛磯睽違8年打進季後賽，還入選全明星，一舉獲得、國聯救援王、東山再起獎。不過他卻錯估市場寒冬的影響，拒絕3年5200萬、年均1733萬美元大聯盟歷史終結者最大張合約，最後只能趕在春訓前以1年1400萬美元加盟紅雀，而洛磯也利用這張合約去挖角小熊的戴維斯（Wade Davis）。

可惜霍蘭德並沒有把握這一年來衝高身價，為紅雀出賽32場主投25局防禦率高達7.92，三月底就被指定讓渡。霍蘭德被國民撿走才慢慢投出實力，24場出賽主投21.1局只被敲出9安打，0.84防禦率拿下3救援，整季以4.66防禦率貢獻3救援作收。

關鍵字： 霍蘭德響尾蛇
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