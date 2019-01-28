張育成攻擊有優勢　官網預測大聯盟守三壘

▲旅美好手張育成。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

名列印地安人農場第6名新秀的張育成，被大聯盟官網記者貝爾（Mandy Bell）點名本季印地安人三壘有利人選，目前他已經赴美展開訓練，若大聯盟春訓表現穩定，有望競爭開季陣容。

原本較常守三壘的拉米瑞茲（Jose Ramirez），2018年球季為了讓新秀迪亞茲（Yandy Diaz）有更多出賽機會而移防三壘，但季後迪亞茲被交易到光芒，換來只能守一壘和外野的包爾斯（Jake Bauers），內野空位又多了出來。

張育成擁有多守位的優勢，去年共守3個內野位置，游擊94場、二壘9場、三壘23場，攻擊方面在3A，出賽127場，打擊率0.256，長打率0.411，上壘率0.33。秋季聯盟也很出色，出賽23場，打擊率0.337，打擊排行榜第10名，長打率0.523排聯盟第7名。

官網提到，如果印地安人讓二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）退到外野的話，拉米瑞茲就必須回到二壘，三壘空缺就會由張育成或另一位工具人莫洛夫（Max Moroff）來競爭。

莫洛夫是印地安人從海盜交易過來的工具人，他從2016年開始連3年都有大聯盟出賽經驗，但去年出賽59場比前年120下降不少，而且打擊率僅0.186。張育成雖沒上過大聯盟，但攻擊輸出仍有潛力，官網看好他升上大聯盟站上三壘。