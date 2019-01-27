運動雲

> >

澳網／納達爾無緣第18冠心服口服　「他打出最好比賽」

ETtoday運動雲

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

澳網決賽過程讓人傻眼，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal) 慘遭球王喬科維奇(Novak Djokovic)壓制，3:6、2:6、3:6直落三吞敗，無緣生涯第18座大滿貫冠軍，但他輸得心服口服。「這應該是他在澳網打最好的比賽。」

「當他打得這麼好，不管是誰都很難擊敗他，從他手中拿下勝利。他的表現讓人難以置信。」納達爾說。不過談到自身的比賽內容，納達爾表示他澳網兩週他的進攻狀況非常好，但在防守端沒有碰到太大考驗，加上季初受傷缺戰，只能用練習維持保持狀態。「我需要有好的防守，來轉守為攻。」

「毋庸置疑對手的表現比我還好，我需要的是時間和更多鍛鍊。我需要多一點像澳網這樣的比賽。」納達爾此役一發得分率僅有51%，只有1個破發點沒能掌握住。 「只要他真的打起來，就算我在百分之百的狀態也很難贏。」

納達爾表示接下來將返家休息、鍛鍊。訓練的重點將在移位、防守站位以及回防上。他的下一站比賽將是2月最後一週在墨西哥的阿卡普爾科男網賽，以及美國的印地安泉大師賽。

關鍵字： 澳網喬科維奇納達爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

熱門新聞

王維中將落腳美聯西區　續拼大聯盟

澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

中職／三商虎福利最好　林仲秋期待老東家重返

林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

CBA／周儀翔晃過弗神飆進致勝三分彈　19分、7籃板生涯代表作

KD、咖哩合砍57分　格林賽末連抓4板助勇士險勝綠衫軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1譚緹回歸ATTACKLINE仍吞十連敗

2喬帥3次連3大滿貫GOAT之路急起直追　

3親眼見到大王　清宮驚比電視大隻

4納達爾無緣第18冠心服口服

5家人觀戰加持　林任鴻14分退璞園

熱門新聞

1王維中將落腳美聯西區　

2喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫

3三商福利最好　林仲秋期待老東家

4林書豪10分6助攻老鷹不敵拓荒者

5CBA／周儀翔19分生涯代表作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

嚴凱泰最後身影曝光 3月心繫裕隆籃球隊著牛仔褲抱病觀戰

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366