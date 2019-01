澳網／納達爾無緣第18冠心服口服　「他打出最好比賽」

▲納達爾。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

澳網決賽過程讓人傻眼,「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal) 慘遭球王喬科維奇(Novak Djokovic)壓制,3:6、2:6、3:6直落三吞敗,無緣生涯第18座大滿貫冠軍,但他輸得心服口服。「這應該是他在澳網打最好的比賽。」

「當他打得這麼好,不管是誰都很難擊敗他,從他手中拿下勝利。他的表現讓人難以置信。」納達爾說。不過談到自身的比賽內容,納達爾表示他澳網兩週他的進攻狀況非常好,但在防守端沒有碰到太大考驗,加上季初受傷缺戰,只能用練習維持保持狀態。「我需要有好的防守,來轉守為攻。」

「毋庸置疑對手的表現比我還好,我需要的是時間和更多鍛鍊。我需要多一點像澳網這樣的比賽。」納達爾此役一發得分率僅有51%,只有1個破發點沒能掌握住。 「只要他真的打起來,就算我在百分之百的狀態也很難贏。」

納達爾表示接下來將返家休息、鍛鍊。訓練的重點將在移位、防守站位以及回防上。他的下一站比賽將是2月最後一週在墨西哥的阿卡普爾科男網賽,以及美國的印地安泉大師賽。

Rafa doing Rafa things. @RafaelNadal fires off his signature forehand for the @cpaaustralia Shot of the Day in the men's singles final.#AusOpen pic.twitter.com/UTZoC8Upt5