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KD、咖哩合砍57分　格林賽末連抓4板助勇士險勝綠衫軍

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▲▼杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特砍33分、柯瑞貢獻24分率隊收下10連勝。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士27日客場挑戰波士頓塞爾提克，兩隊各有球星跳出來掌握比賽，包括柯瑞（Stephen Curry）單節5記三分狂砍17分以及塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）也有單節14分的爆量演出，廝殺進入最後讀秒階段，勇士僅領先2分不過並出現多次失誤，但格林（Draymond Green）成功保護籃板球，終場勇士在驚濤駭浪下以115比111擊敗塞爾提克收下10連勝。

首節主場作戰的綠衫軍手感不差霍佛德（Al Horford）、厄文（Kyrie Irving）接連命中三分取得領先，勇士湯普森（Klay Thompson）連得5分做出回應，不過塔圖和霍佛德各得到4分外加厄文再度命中三分，領先來到6分，此時換「KD」杜蘭特（Kevin Durant）跳出來連拿6分追平，並靠著格林投進三分，首節結束勇士以29比26領先3分。

▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲柯瑞第二節投進5顆三分攻下17分。（圖／CFP）

次節柯瑞找到手感，連續命中4記三分，並且靠著對方趨前防守為隊友製造不少機會，不過厄文也不甘示弱的連得4分帶隊打出10比0攻勢反到領先1分，此時杜蘭特中距離得手反超比分，外加伊古達拉（Andre Iguodala）2罰1中，半場結束勇士61比58領先。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文攻下32分仍無法帶隊擊退勇士。（圖／CFP）

塔圖第三節手感火燙先是飆進2記外線帶隊反超比分，不過杜蘭特用中距離翻身跳投將比分追平，隨後又在三分外線出手被犯規獲得3罰機會，帶領勇士再度取得7分領先，塔圖再度跳出來拿三分不過在節末勇士前鋒魯尼（Kevon Looney）在籃下得到兩次輕鬆得分機會，三節終了勇士帶著90比84領先進入末節。

決勝節李文斯頓（Shaun Livingston）用中距離跳投開節，不過厄文、霍佛德聯手攻下7分將比分追近至1分差，湯普森切入要到2分，厄文再秀一波3分打追平比數，隨後靠著羅齊爾（Terry Rozier）一記補籃讓球隊再度取得領先，接下來雙方各有攻勢直到比賽剩下46秒時勇士還保有2分領先，儘管勇士連續出現2次失誤給綠衫軍機會，但波士頓大軍多次嘗試外線都沒能投進，並且靠著格林保護最後的籃板，終場勇士以115比111擊敗塞爾提克。

▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲勇士收下10連勝穩坐西區龍頭。（圖／CFP）

勇士杜蘭特攻下33分為全場最高；柯瑞則有24分；湯普森21分，塞爾提克一哥厄文攻下32分外帶10助攻；塔圖有20分；霍佛德貢獻22分全場最多的13籃板。

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關鍵字： NBA勇士杜蘭特Kevin Durant柯瑞Stephen Curry
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