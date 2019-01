朝巨星之路邁進　唐西奇曾與柯瑞進行秘密特訓

▲唐西奇去年夏天曾與柯瑞進行特訓。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

達拉斯超新星唐西奇(Luka Doncic)剛踏入聯盟就掀起巨大旋風,除了細膩的技術之外,他超齡的球商也使他沒有適應不良的問題,目前更是本季最佳新秀的大熱門人選,而早在進入聯盟前,唐西奇就曾與浪花一哥柯瑞進行秘密特訓。 「歐洲小天王」經紀人表示,這是為了讓唐西奇知道柯瑞如何訓練以及他的態度。

唐西奇過去在歐洲聯賽已經取得巨大成就,不僅去年率領皇馬取得冠軍還獲選MVP,也曾幫助斯洛維尼亞奪得隊史第一座歐錦賽冠軍,可說是稱霸歐洲戰場,儘管如此先前仍有許多人不看好他能適應更快、碰撞更大的NBA,但他目前已經用行動證明自己的本事。

Before Luka Doncic became a national sensation, the 19-year-old visited Stephen Curry for a long workout back in August. Exclusive video @NBCSports: pic.twitter.com/8uw67c1Esm