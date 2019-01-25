朝巨星之路邁進　唐西奇曾與柯瑞進行秘密特訓

▲唐西奇去年夏天曾與柯瑞進行特訓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

達拉斯超新星唐西奇(Luka Doncic)剛踏入聯盟就掀起巨大旋風，除了細膩的技術之外，他超齡的球商也使他沒有適應不良的問題，目前更是本季最佳新秀的大熱門人選，而早在進入聯盟前，唐西奇就曾與浪花一哥柯瑞進行秘密特訓。 「歐洲小天王」經紀人表示，這是為了讓唐西奇知道柯瑞如何訓練以及他的態度。

唐西奇過去在歐洲聯賽已經取得巨大成就，不僅去年率領皇馬取得冠軍還獲選MVP，也曾幫助斯洛維尼亞奪得隊史第一座歐錦賽冠軍，可說是稱霸歐洲戰場，儘管如此先前仍有許多人不看好他能適應更快、碰撞更大的NBA，但他目前已經用行動證明自己的本事。

Before Luka Doncic became a national sensation, the 19-year-old visited Stephen Curry for a long workout back in August. Exclusive video @NBCSports: pic.twitter.com/8uw67c1Esm — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 2019年1月24日

一直以來NBA都有年輕球員與球星訓練的傳統，唐西奇也不例外，由於先前他因為與皇馬的合約問題沒有參加夏季聯賽，但他在去年8月卻先與柯瑞進行秘密訓練，直到現在才正式曝光。唐西奇經紀人達菲(Bill Duffy)特別表示這次安排目的，「我希望能夠讓唐西奇接觸到柯瑞這麼優秀的人。我希望他不僅能學柯瑞的技巧，還要了解他的訓練態度。」

Before Luka Doncic became a national sensation, the 19-year-old visited Stephen Curry for a long workout back in August. Exclusive video (Part 2) @NBCSports: pic.twitter.com/WwtCUr7Tuq — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 2019年1月24日

隨後達菲繼續說道，「我想讓唐西奇知道，像柯瑞這種級別的球員也是可以接受指導，並且被糾正一些東西。柯瑞的教練告訴他要如何打球或不要做什麼，一再做出糾正，我認為唐西奇就該像這樣，柯瑞是排名前二或前三的球員，能讓唐西奇接觸到這些事情相當特別。」

本賽季至今唐西奇打了46場比賽，場均出賽32分鐘，能得到19.9分，6.8籃板，5.3助攻，1.2抄截。

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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