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中職／談薪交給經紀公司　陳傑憲專注練二壘：還在適應

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▲陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅陳傑憲本季離開游擊防區，改守二壘位置，面對剛投入春訓，他坦言仍在適應二壘接球角度以及跑位，「進度有些落後，希望能夠在開季前趕上。」而對於新合約尚未與球隊達成共識，陳傑憲表示，全交由經紀公司處理：「當然越多越好，就看雙方怎麼協調，希望有好結果。」

陳傑憲加入獅隊後，補上游擊缺口，去年傳球卻出了問題，單季出現26次失誤，守備率僅0.930，球季後半段狀況越來越多，獅隊最終決定讓他移防外野，減輕他的負擔，也藉此補上吳桀睿傷後空缺。

本季將以二壘為主，陳傑憲透露：「春訓才剛開始，其實自己還在適應當中，感覺與其他人還有一段差距，對方動作較為順暢，我自己是還沒跟上，這段時間會盡快適應。」

除了轉換守備，陳傑憲今年還多了新身份，接下隊長一職，「我們球隊的學長學弟制不重，以和為貴吧，我也喜歡跟年輕選手聊天，多拉近彼此的距離。」他笑說，「目前隊長的任務是協助處理球隊內部事務，還滿新鮮的！我現在比較像小弟，服務大家。」

而去年月薪30萬，陳傑憲本季尋求複數年約，與球團仍有一段落差，他表示不會太過擔心談薪進度：「全都交由經紀公司處理，希望能有好結果。」

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關鍵字： 陳傑憲統一獅中職中華職棒
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