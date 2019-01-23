運動雲

> >

中職／味全龍復活　富邦續辦徐總日：以實際行動傳承精神

ETtoday運動雲

▲富邦悍將舉辦徐總日，領隊蔡承儒贈送85蝴蝶圖案。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將舉辦徐總日，領隊蔡承儒贈送85蝴蝶圖案。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／台北報導

味全龍要重回中職，故總教練徐生明是昔日味全龍代表人物，富邦悍將連續2年接辦義大犀牛舉辦的徐總日，今年還會再辦嗎？富邦悍將表示，今年會以實際行動發揚傳承徐總精神，向總教練徐生明致敬。

故總教練徐生明在2013年8月24日擔任義大犀牛總教練時因病辭世，義大犀牛在2014年到2016年都有舉辦「徐總日」的相關活動，富邦悍將接手義大犀牛之後，2017年也都有類似向徐總致敬的活動。

富邦悍將在2017年8月19、20日在高雄澄清湖球場舉辦「Classic Night」主題之夜，特別設計融合徐總背號85號以及他擅長球路「蝴蝶球」蝴蝶意象的臂章，並縫製於隊史第二件紅色主題球衣上，追思徐總對於台灣棒球運動的奉獻。

當天邀請前味全龍隊球員，包含金臂人「黃平洋」、單季曾有23發全壘打的羅世幸等OB球星回到球場和球迷朋友見面。

去年富邦悍將在8月11日、12日舉辦RED主題日，球團推出結合Respect、Energy、Dream三大元素的「傳奇紅∙條紋球衣」，球衣左袖口飛舞的85蝴蝶圖騰代表對徐總的敬意，藍色英勇條紋在熱情紅色球衣上交織出富邦悍將對於棒球的熱情與活力。全隊球員穿上融入R、E、D精神的主題球衣，展現出對一代棒球傳奇徐生明教練最高的致敬方式。

由於味全龍要重返中職，但最快在2021年才能在一軍出賽，而徐總是味全龍最具代表的人物，富邦悍將今年會不會再辦徐總日，是大家關心的焦點。

富邦悍將表示，今年應會再辦向徐總致敬的相關活動，以實際行動發揚傳承徐總精神，至於用什麼型式，目前還在討論中，但對於徐生明棒球發展協會，一定會持續支持。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

讀者回應

﻿

最新新聞

1蕭一傑隨王柏融離台　沈鈺傑暫代翻譯

2北科遭普門逆轉　仍為分組第一

3遊騎兵補三壘　1年1.6億明星內野

4今年力拚個人獎　王威晨：不會再讓了

5羅斯：現在自己比MVP時期還強

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

4帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

5味全龍復活　張泰山不復出也不當教頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366