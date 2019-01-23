中職／味全龍復活　富邦續辦徐總日：以實際行動傳承精神

▲富邦悍將舉辦徐總日，領隊蔡承儒贈送85蝴蝶圖案。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／台北報導

味全龍要重回中職，故總教練徐生明是昔日味全龍代表人物，富邦悍將連續2年接辦義大犀牛舉辦的徐總日，今年還會再辦嗎？富邦悍將表示，今年會以實際行動發揚傳承徐總精神，向總教練徐生明致敬。

故總教練徐生明在2013年8月24日擔任義大犀牛總教練時因病辭世，義大犀牛在2014年到2016年都有舉辦「徐總日」的相關活動，富邦悍將接手義大犀牛之後，2017年也都有類似向徐總致敬的活動。

富邦悍將在2017年8月19、20日在高雄澄清湖球場舉辦「Classic Night」主題之夜，特別設計融合徐總背號85號以及他擅長球路「蝴蝶球」蝴蝶意象的臂章，並縫製於隊史第二件紅色主題球衣上，追思徐總對於台灣棒球運動的奉獻。

當天邀請前味全龍隊球員，包含金臂人「黃平洋」、單季曾有23發全壘打的羅世幸等OB球星回到球場和球迷朋友見面。

去年富邦悍將在8月11日、12日舉辦RED主題日，球團推出結合Respect、Energy、Dream三大元素的「傳奇紅∙條紋球衣」，球衣左袖口飛舞的85蝴蝶圖騰代表對徐總的敬意，藍色英勇條紋在熱情紅色球衣上交織出富邦悍將對於棒球的熱情與活力。全隊球員穿上融入R、E、D精神的主題球衣，展現出對一代棒球傳奇徐生明教練最高的致敬方式。

由於味全龍要重返中職，但最快在2021年才能在一軍出賽，而徐總是味全龍最具代表的人物，富邦悍將今年會不會再辦徐總日，是大家關心的焦點。

富邦悍將表示，今年應會再辦向徐總致敬的相關活動，以實際行動發揚傳承徐總精神，至於用什麼型式，目前還在討論中，但對於徐生明棒球發展協會，一定會持續支持。