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中職／台北未知數、新竹趕不上　味全龍主場高雄最適合

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▲味全龍隊OB。（圖／記者季相儒攝）

▲味全龍隊球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

新味全龍重回中職，要在4月提出新球團經營企劃書，裡頭就要附加「主場規劃」，目前六都剩台北、高雄沒有職棒球隊，新竹市加入爭搶味全龍行列，但味全龍最快2021年打一軍，台北大巨蛋蓋好了嗎？新竹市棒球場改建趕不上，以高雄市的可能性最大。

中職在新球團加盟辦法中，新球團經營企劃書中明訂，「請新球團提供，並且應附加『主場規劃』，以確保新增球團之目標球迷群與其他球團沒有重複以避免惡性競爭。」

其中新球團經營企劃書裡的必要條件有「地方支持：公開支持聲明（聯名簽署）。母企業基本資料：企業稽核與調查報告、執行長履歷書與經營理念。
新球團計畫書：符合市場機制的宣傳計畫、符合三場理論（主場、農場、球場）的經營模式以照顧球員、經營球迷。」

目前六都中台北市、高雄市都沒有職棒球隊，台北市現僅有天母棒球場，但天母球場有比賽時間限制，在周六、周日比較合適，台北大巨蛋何時可以蓋好，並沒有時間表，也不合味全龍在2010年打一軍使用。

新竹市表態爭取味全龍設為主場，但是新竹棒球場在今年1月6日終於招標完成，重建工程可望在2021年底完工，趕上2022年的職棒球季，可是味全龍在2021年就要打一軍，新竹球場趕不上味全龍上一軍的時程。

若以此看來，高雄市澄清湖棒球場是目前最適合味全龍的球場，高雄市過去曾有LaNew熊、義大犀牛2支職棒隊，前者搬到桃園，後者轉手給富邦悍將搬到新莊。

高雄市目前新市長韓國瑜也表態歡迎味全龍以高雄為主場，韓國瑜表示，張開雙臂歡迎味全龍，市府會盡一切力量協助。

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關鍵字： 味全龍
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