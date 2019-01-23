亞足賽／8強對戰　越南挑日本、大陸碰伊朗、韓併卡達

▲亞洲盃8強賽,伊朗將對上中國。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

亞洲盃十六強最終戰，卡達以1比0擊敗伊拉克搶下最後一張8強門票，值得一提的這4組對戰組合中其中有3組都在去年世界盃資格賽亞洲區最後一輪對戰過。

1月24日晚上9點本屆賽會大黑馬越南要先對上強敵日本，吊車尾晉級的越南在16強賽與B組第一的約旦比到PK大戰才以4比2驚險獲勝，8強面對4屆亞洲盃冠軍日本，挑戰更為艱難，日本在16強以1比0擊敗沙烏地阿拉伯。

1月25日清晨12:00，中國將與伊朗交手，兩隊在去年12資格賽最後一輪的2次交手由伊朗取得1勝1和的優勢，而中國上一次對伊朗取勝，已經要追溯到2009年的熱身賽，此外伊朗也是本屆比賽唯一還未有失球紀錄的球隊。伊朗於16強以2比0勝阿曼，中國則是2比1擊敗泰國。

▲越南是本屆亞洲盃最大黑馬。（圖／CFP）

1月25日晚上9點南韓將對上卡達，兩隊在去年世界盃資格賽的交手是各取一勝，南韓在16強賽中意外的踢到延長賽才以2比1擊敗巴林，但在加入王牌孫興慜後，仍被認為是本屆賽會的奪冠大熱門。

1月26日清晨12:00地主阿聯酋要對上衛冕冠軍澳洲，阿聯酋是地主隊本次賽會並沒有特別亮眼的發揮，在16強面對實力並不特別亮眼的吉爾吉斯一路到延長賽才以3比2獲勝，澳洲在16強面對烏茲別克則是在0比0平手下才在PK大戰中以4比2勝出。阿聯酋在去年世界盃資格賽兩戰皆敗，還曾在主場被澳洲絕殺，上一屆亞洲盃也以0比2輸球，這次期望能在自家報仇。

▲ 南韓被認為是本屆亞洲杯奪冠熱門。（圖／CFP）