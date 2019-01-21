中職／陳江和千場出賽引退　最後一年扛隊長直指總冠軍　

▲中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／屏東報導

中信兄弟「紅龜仔」陳江和今年是最後一年球員生涯，只要達到千場出賽就會引退，不再以球員身分出賽，陳江和在生涯最後一年擔任隊長，他說：「我們來到中信兄弟還沒有總冠軍，希望今年當隊長可以拿下總冠軍。」

陳江和在2007年職棒新人年，今年是職棒生涯第13年，中信兄弟21日在春訓開訓宣布陳江和今年是球員生涯最後一年。

他戴著忍著龜的面具出場，後面跟著3位年輕忍者龜，陳江和說：「3隻小烏龜都是內野手，我要把防守精神傳下去給他們。」

陳江和上一次當隊長是2010年，當時兄弟象拿到總冠軍，之後就未再奪冠，今年陳江和的引退年重新當隊長，他說：「今年當隊長，很簡單，就是再拿總冠軍，我們來到中信兄弟還沒有總冠軍，希望今年可以拿下總冠軍。」

領隊劉志威表示，陳江和今年最後一年擔任球員，當隊長更具有意義，達到千場比賽就引退，今年還差12場，陳江和引退後會隨隊，未來是教練團重要成員，這個安排對球隊最好，一定可以好好開心認真做好工作。

劉志威表示，「陳江和是大家非常尊敬的球員，在我們球隊很重要，凝聚球隊，教練形容他是球隊心臟與核心，私底下搞笑、大家開開心心，正式球場上準備、私下照顧學弟，都給予高度肯定，陳江和有這個價值。」