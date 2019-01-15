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中職／王勝偉怕抽血緊握楊達翔　穿情侶裝笑說婚前健檢

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▲中信兄弟王勝偉抽血緊握楊達翔。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟王勝偉抽血緊握楊達翔。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟15日進行球員和教練們的體檢，王勝偉害怕抽血體檢，緊握住楊達翔的手，兩人又穿同顏色衣服，被笑說是婚前健康檢查。陳琥抽血完後滿身大汗。

兄弟年輕球員與本土教練團在10日報到，11日開始練球，老將們則在18日報到春訓，利用15日一起在台北進行體檢，二軍球員15日上午3點搭車北上到新北市新店。

不少球員害怕體檢抽血，王勝偉是公認最害怕的人，他一走進去抽血房間，坐下來看見旁邊的年輕投手楊達翔，兩人居然都穿紫色衣服，王勝偉在抽血時左手緊握住楊達翔的右手，被旁人笑說：「多元成家。」

▲中信兄弟王勝偉抽血緊握楊達翔。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟王勝偉抽血緊握楊達翔。（圖／記者歐建智攝）

陳琥、陳子豪與廖乙忠也都害怕抽血，陳子豪說：「難免會害怕，針頭有一點粗，自己有稍微變胖一點點，但應該是肌肉。」陳琥抽完之後是滿頭是汗，他說：「真的很怕。」廖乙忠則是把頭放下去不敢看，露出很痛的表情。

林智勝走進身高、體重及視力檢驗房間，志工阿姨說：「你很有名耶！」林智勝開玩笑說：「我是陳金鋒。」輪到林智勝時，志工阿姨故意喊：「林金鋒過來。」笑壞大家了。

中信兄弟15日的全隊體檢，周思齊與去當兵的陳柏豪都沒去。外籍教練及洋將則是來台之後，再找時間體檢。

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