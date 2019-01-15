KELME首波URBAN LIVING企劃　率領各界國手及職人詮釋

▲KELME首波URBAN LIVING企劃，各界國手及職人共同詮釋。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

2019年迎新春第一季KELME卡爾美邀請台灣國腳陳昭安及藤球國手詹宇庭、資深媒體球評李亦伸、網紅部落客陳佩儀、台灣女棒選手黃巧芸及賴巧綺，共同全新詮釋URBAN LIVING城市休閒生活穿搭企劃。

URBAN LIVING是一種新的生活態度也是現代社會的人群的工作縮影，為跳脫傳統運動服裝思維與既定印象框架，融合服裝機能與休閒穿搭性，顛覆傳統運動與上班族制式穿搭，打造一種優雅於任何城市行走的休閒時尚品味，簡約低調的剪裁設計，凸顯穿衣不是花俏彰顯 而是保有豐富的內涵和專業性襯托出全新風格。

▲台灣國腳陳昭安。（圖／品牌提供）



在拍攝概念上，以台北市信義區取景，營造出全新的休閒風格，透過斑馬線及大眾交通工具的拚色搭景，讓機能外套及休閒帽T呈現出日常穿搭的簡約時尚性，展現KELME服飾的百搭功能及風格。

▲台灣女棒選手黃巧芸及賴巧綺。（圖／品牌提供）



本季KELME Taiwan卡爾美台灣大膽跳脫品牌框架，嘗試讓「專業機能」、「休閒潮流」兩大風格做結合，配色上也以黑白灰百搭色系及亮色系混搭來呈現，將大家認知的傳統運動套服、機能風雨衣、休閒帽T、縮口運動褲等，做重組搭配，跳脫KELME給予大家既定的傳統足球運動印象，翻玩品牌不同的新風貌。

▲KELME 為運動穿搭打造新思維。（圖／品牌提供）