上一戰三分17投1中背靠背做調整　哈登：算魔術運氣好

▲哈登認為上一戰手感冰冷算魔術運氣好。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

哈登(James Harden)15日面對灰熊比賽持續暴走，全場狂轟57分，9籃板，2助攻，在他帶領下火箭也以112比94輕鬆獲勝，不過他上一場三分球17投僅1中，手感非常冰冷火箭也以輸球收場，與今天表現相差甚大，被問及如何迅速調整對此哈登表示，「是魔術運氣好。」同時也認為單核帶隊並不感到有壓力。

「大鬍子」本戰過後已經連續17場得至少30分，超越布萊恩成為近55年來連續得到30分場次最多球員，位列歷史第5，上一戰對決魔術哈登全場三分球僅17投1中，追平外線最鐵紀錄，但背靠背面對灰熊他馬上找回手感，三分15投6中，命中率達到4成，罰球更只投丟一球，兩天下來完全處在不同狀態，賽後他被問及如何做出調整，這位現任MVP回答也相當霸氣，「上一場我三分球17投1中嗎？那算是昨晚魔術運氣好。」

▲哈登認為單核帶隊並沒有壓力。（圖／達志影像／美聯社）



哈登瘋狂的表現也帶領火箭走出開季低潮，戰績還衝到西區第4，不過陣中門神卡佩拉(Clint Capela)弄傷手指將要缺席一段時間，加上先前的保羅(Chris Paul)以及葛登(Eric Gordon)仍無法出賽，續休士頓僅能靠「大鬍子」獨挑大樑，但哈登談到要單核帶隊卻也展現領袖特質，「我沒有感覺到壓力，我就是為此而生，這樣非常有趣，卡佩拉將缺席的消息令人難過，加上保羅、葛登都打不了，這場勝利非重要。」

「我不覺得自己需要做更多，我就是用正確的方式打球，投籃以及組織進攻，當球隊有球員受傷，下一個球員得挺身而出。昨天我們讓一場勝利溜走，現在我們有三個先發球員打不了，我們得想辦法填補他們的空缺，而不是去找藉口。」哈登表示。

▲卡佩拉上一場不慎弄傷手指。（圖／CFP）