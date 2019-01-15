中學五人制／南北區複賽結束　3月決賽民雄挑戰高男三連霸

▲中學五人制錦標賽高男組，民雄農工去年奪冠，今年挑戰三連霸。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／綜合報導

中學五人制足球錦標賽13日在男組北區複賽中由苗栗建國擊敗竹縣博愛後，南北區所有複賽全部結束，接下來將在3月迎來各組的全國決賽。

錦標賽自去年12月起先是在南區進行高男組複賽，挺進8強的隊伍取得全國決賽門票，包括挑戰三連霸的嘉縣民雄農工、中市惠文、南市北門、高市瑞祥、屏縣東港、雲縣虎尾、台南、南市新豐。而南區國男組8強隊伍為中市爽、南市佳里第屏縣瑪家、嘉縣過溝、高市瑞祥、高市後勁、高市左營及中市福科。

今年1月來到北區複賽，高男、國男組同樣也是取8名進入決賽，高男組包括北市復興、花縣花工、宜縣南澳、桃市龍潭、北市和平、北市建國、竹縣竹北、竹縣實驗。國男組有苗栗建國、竹縣博愛、北市蘭雅、北市北投、新北自強、宜縣南澳、桃市中興及北市龍門。

而女子組部分，高女組僅7隊、國女組僅15隊報名，因此直接進入全國決賽，3月1日到6日先是國女組決賽，接著6日下午到8日為高女組決賽，國男在10日起至14日，高男則在18日到22日。

更多詳細賽程請參閱中華五人制足球協會官網。

▼中學五人制國女組全國決賽分組。（圖／取自中華五人足協官網）



▼中學五人制高女組全國決賽隊伍。（圖／取自中華五人足協官網）



▼中學五人制國男組全國決賽分組。（圖／取自中華五人足協官網）



▼中學五人制高男組全國決賽分組。（圖／取自中華五人足協官網）