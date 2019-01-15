澳網／謝淑薇直落二獲勝　單打晉級64強

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇在澳網單打首輪打出27個致勝球，穩穩掌握比賽局面全場6次攻破對手發球局，以6:2、6:1擊敗瑞士選手沃格勒（Stefanie Voegele）晉級64強。

謝淑薇先發球保住，第2局取得兩個破發點突然來一記放小球成功破發取得2:0領先。接下來沃格勒和謝淑薇連續兩局互破，不過整體技術上多變讓對手不斷跑動的謝淑薇還是佔上風，在底線也較為穩定，打得對手防不慎防，最後趁著對手雙發失誤6:2先拿下第一盤。

先穩穩保住第1局後，謝淑薇在第2局再度展現神技從角落勾進直線壓線穿越球，順利發2:0領先。下一局沃格勒底線表現較強勢逼出破發點，中間被化解但破發成功追到1:2。靠著對手關鍵失誤逮到破發機會，謝淑薇再保發4:1領先。

接下來謝淑薇底線對抽打出反拍致勝球先取得破發點，下一球拉開角度後上網，截擊得手5:1 來到賽末發球局。連續救了3個破發點後，謝淑薇用ACE化解第4個破發點，但又讓沃格勒掌握破發機會。沃格勒拼一個直線穿越球出界，謝淑薇取得賽末點，但下一球出界再度來到deuce。

沃格勒回球掛網謝淑薇取得第2個賽末點，雙方底線對峙後沃格勒回球再掛網，謝淑薇6:2、6:1取得勝利晉級64強。