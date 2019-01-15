運動雲

> >

澳網／謝淑薇直落二獲勝　單打晉級64強

ETtoday運動雲

▲▼謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇在澳網單打首輪打出27個致勝球，穩穩掌握比賽局面全場6次攻破對手發球局，以6:2、6:1擊敗瑞士選手沃格勒（Stefanie Voegele）晉級64強。

謝淑薇先發球保住，第2局取得兩個破發點突然來一記放小球成功破發取得2:0領先。接下來沃格勒和謝淑薇連續兩局互破，不過整體技術上多變讓對手不斷跑動的謝淑薇還是佔上風，在底線也較為穩定，打得對手防不慎防，最後趁著對手雙發失誤6:2先拿下第一盤。

先穩穩保住第1局後，謝淑薇在第2局再度展現神技從角落勾進直線壓線穿越球，順利發2:0領先。下一局沃格勒底線表現較強勢逼出破發點，中間被化解但破發成功追到1:2。靠著對手關鍵失誤逮到破發機會，謝淑薇再保發4:1領先。

接下來謝淑薇底線對抽打出反拍致勝球先取得破發點，下一球拉開角度後上網，截擊得手5:1 來到賽末發球局。連續救了3個破發點後，謝淑薇用ACE化解第4個破發點，但又讓沃格勒掌握破發機會。沃格勒拼一個直線穿越球出界，謝淑薇取得賽末點，但下一球出界再度來到deuce。

沃格勒回球掛網謝淑薇取得第2個賽末點，雙方底線對峙後沃格勒回球再掛網，謝淑薇6:2、6:1取得勝利晉級64強。

關鍵字： 澳網謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1看爸爸元年打擊獎　王威晨：這是真的嗎？

2NB打造女性專屬跑步裝備戰勝畏懼

3謝淑薇直落二晉級64強

4神秘隊搶哈波馬查多　美媒爆巨人

5王威晨增重4公斤　談薪未定急也沒用

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366