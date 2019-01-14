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亞足賽／西亞足球崛起　5大最貴球星

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▲▼馬布考特(Ali Mabkhout)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬布考特。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

亞洲盃足球賽前兩輪賽事過後，西亞球隊平均上表現不差。雖然可能無法和輸出大量旅歐球員的日韓相比，但西亞也有身價還不錯的球員，以下為西亞身價最高的5位球星。

姆格胡伊(Hussain Al-Moqahwi)為沙烏地阿拉伯的正中場，效力當地的阿爾阿里隊。目前沙烏地阿拉伯2戰全勝，姆格胡伊也有不錯的發揮他的身價約190萬歐元排名西亞第五。

▲▼ 敘利亞前鋒赫里賓(Omar Kharbin)。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫里賓。（圖／達志影像／美聯社）

敘利亞前鋒赫里賓(Omar Kharbin)身價也差不多是190萬歐元，效力沙烏地阿拉伯的希拉爾。可惜目前敘利亞在亞洲盃足球賽表現差強人意，1和1敗還沒有取得進球，不過假使下一戰打下澳洲將有機會以小組第3晉級，赫里賓得好好展現球星價值。

▲▼沙烏地阿拉伯後衛沙赫拉尼(Yasser Al-Shahrani) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯後衛沙赫拉尼。（圖／達志影像／美聯社）

沙烏地阿拉伯後衛沙赫拉尼(Yasser Al-Shahrani)約2百萬歐元，也是去年出戰世界盃的球員，效力希拉爾，目前的表現也還算可圈可點。

阿聯酋的馬布考特(Ali Mabkhout)上屆亞洲盃以5球拿下金靴獎，他效力阿聯阿拉伯海灣聯賽的阿布達比半島俱樂部，身價280萬歐元為西亞第2貴，對印度一戰有進球演出。

在沙烏地阿拉伯球隊阿爾阿里效力的敘利亞前鋒艾爾索瑪(Omar Al Soma)，身價750萬歐元為西亞最貴，可惜敘利亞整體實力不振。不過若是踢贏澳洲，將有機會晉級16強。

關鍵字： 亞足賽西亞
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