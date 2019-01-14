36歲A-Gon將參加測試會求復出　響尾蛇、老虎有興趣

▲「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）尋求復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

明星一壘手「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）去年季中遭大都會釋出，至今都沒有著落，儘管已經36歲高齡仍不輕言退休，打算透過測試會延續生涯，響尾蛇、老虎都在觀察他的狀況。

岡薩雷茲生涯後期因傷所苦，成為道奇的一大負擔，去年被交易到勇士後隨即被買斷，接著被大都會延攬，可惜未能把握機會，54場出賽打擊率僅.237，擊出6發全壘打貢獻26打點，5月份陷入8場3安的大低潮後遭到釋出。

儘管有了年紀，但岡薩雷茲仍不輕言退休，根據《MLB.com》作家海曼（Jon Heyman）報導，他將參加下周洛杉磯舉行的測試會尋求延續生涯，而響尾蛇、老虎都對他有興趣。

岡薩雷茲在大聯盟征戰15個賽季6次入選全明星、4座金手套、2座銀棒獎，生涯綜合攻擊指數高達.843，擊出317發全壘打。2012年被紅襪交易後為道奇效力6個賽季，由於成長地就在道奇球場的附近，被球迷捧為看板球星。

岡薩雷茲要回到道奇的機率並不大，因為他們已經有費里斯（David Freese）、班林格（Cody Bellinger）、莫西（Max Muncy）3到4個能夠守一壘的人選。