里拉德第5代戰靴「DAME 5」再進化　「悟」所不能

▲Damian Lillard第五代簽名戰靴DAME 5。（圖／adidas提供 以下同）

體育中心／綜合報導

adidas發布NBA拓荒者隊明星控球後衛Damian Lillard第五代簽名戰靴DAME 5，更聯手中國著名雕塑藝術家任哲推出新年專屬版本──「悟所不能」。Damian Lillard於去年搶先上腳DAME 5鞋款進行實戰，隨即引起籃球迷的關注，專為Damian Lillard設計的全新DAME 5鞋款搭載全面升級的球鞋科技，加上霸氣的黑紅配色，讓Damian Lillard在賽場上無所不能、宰制全場！

拓荒者隊史上最快拿下一萬分的球員Lillard，常在關鍵時刻果斷出手、精準命中，帶領球隊取得勝利。adidas為了支持Lillard創造更多精彩的DAME TIME，特別為擅以擋拆戰術高效得分的Lillard精心打造DAME 5鞋款，以全新升級的BOUNCE中底，提供絕佳的避震效果。

在Lillard橫向移動時，鞋側大面積的TPU支撐片，可大幅提升穩定度與防護性，讓他在場上隨心所欲、靈活變向。結合網布及麂皮的複合式鞋面，以特殊螺紋編織設計，打造舒適的包覆腳感。鞋底的人字形紋路大底，提供更進階的抓地力及耐磨度，讓Lillard在場上急停換檔，秀出更多絕佳好球主宰賽場。

本次推出的DAME 5籃球鞋款為農曆新年專屬版本，由中國雕塑藝術家任哲打造，以Lillard總在DAME TIME無所不能為發想主軸，適逢今年為豬年，特別結合《西遊記》中的角色「悟能」，將「能」字圖案解構應用於鞋身，除了盛讚Lillard在球場上所向披靡、無所不能之外，也象徵運動時所激盪出的無限能量，呼應Damian Lillard快速且充滿爆發力的強勁球風。