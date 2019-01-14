澳網／新生代崛起！？　觀戰10大焦點人物（下）

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

看完四大天王，接下來看到新生代球員。茲維列夫(Alexander Zverev)為新世代實力的佼佼者，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則是去年最佳進步獎得主，兩人是否能撼動四大天王？

茲維列夫



「頂級小鮮肉」茲維列夫過去在大滿貫總是被批評為軟手王，但在2018賽季大豐手拿下ATP年終賽冠軍，法網更是連續3戰打了5盤大戰，8強寫下生涯大滿貫最佳成績。這次他將證明自己擁有接班四大天王的實力。

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）



西西帕斯

來自希臘的西西帕斯奪下去年最佳進步球員，實力也獲得費德勒(Roger Federer)認可，2018年他在羅傑斯盃擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)，年底也拿到Next Gen年終賽冠軍。年僅20歲，西西帕斯也是備受期待的新星。

▲瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）



瓦林卡

近年因傷勢影響，瓦林卡(Stan Wawrinka)的表現缺乏亮點，目前排名已下滑到世界第59。身為四大天王之後的一大猛將，能否在新球季一開始就先聲奪人重新破繭而出，表現非常讓人期待。

▲ 錦織圭。（圖／達志影像／美聯社）



錦織圭

亞洲球員方面，上屆有新生代的鄭泫大爆冷闖進4強。不過今年初「網球王子」錦織圭終結了在決賽難堪的9連敗，於布里斯本男網賽奪冠，勢必氣勢大振。此外，澳網也是他在美網之外成績第二突出的大滿貫，有希望拿出一番作為。

▲伊凡斯 。（圖／達志影像／美聯社）



伊凡斯

英國好手伊凡斯(Daniel Evans)2017年澳網沒有贊助，還自費去買了18件Uniqlo上衣備戰，闖進16強成為該屆大黑馬，不過該年也被驗出古柯鹼而遭到禁賽。去年4月復出後他從挑戰賽開始打起，這次從會外賽闖進會內籤表之中，看看能否再創黑馬奇蹟。

