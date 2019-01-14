澳網／費德勒挑戰3連冠　觀戰10大焦點人物（上）

▲ 費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年第一個大滿貫-澳洲網球公開賽在14日正式開戰。費德勒(Roger Federer)將挑戰連續3座冠軍，但喬科維奇(Novak Djokovic)也預計將能延續去年火燙狀況。同時，這可能也是穆雷(Andy Murray)最後一次大滿貫。

費德勒

球迷最愛的費德勒又老了1歲，這次在澳網首日就將碰上2017年在此爆冷擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)的烏茲別克好手伊斯托明(Denis Istomin)。費德勒今年在霍普曼盃狀況感覺不錯，有機會連續3年奪下澳網冠軍，將自己最多大滿貫紀錄推進到21座。

▲ 納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



納達爾

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)因為受傷的關係，新賽季目前1場比賽都還沒打，狀況有些讓人擔心。「如果我感覺不對的話，那我就不會來這裡了。」首日出戰就以直落三獲勝，至少闖進8強應該不會是太大問題。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



喬科維奇

去年手肘傷勢康復後，喬科維奇狀態超火燙連續拿下溫網和美網冠軍。雖然開季有些小狀況，但依舊是今年奪冠最熱門的選手。喬帥曾公開表示希望超越費德勒20座大滿貫的霸業，用連拿3座大滿貫阻斷費爸挑戰澳網連3冠不是不可能。

▲英國前球王穆雷。（圖／達志影像／美聯社）



穆雷

穆雷宣布可能即將退休的消息為網壇投下震撼彈，網壇各名將也公開表示鼓勵，感謝他帶來的貢獻。雖然他表示想撐到回家鄉的溫網退休，但有醫生表示難度頗高，這次澳網可能就是穆雷生涯的最後大滿貫。穆雷與Under Armour的合約也在去年到期，這次將穿著 castore服裝上陣。

▲季米特洛夫 。（圖／達志影像／美聯社）



季米特洛夫

「網壇第一帥」季米特洛夫(Grigor Dimitrov)現在的排名和成績可能沒有達到球迷和外界的期待。不過澳網是他表現最佳的大滿貫，2017年闖進4強，去年也有8強。希望和新教練阿格西(Andre Agassi)合作，能為他全新風貌。