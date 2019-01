約基奇與莫瑞合轟64分退拓荒者　金塊主場狂飆12連勝

▲金塊約基奇(左) 與莫瑞(右)此役合攻64分。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

金塊14日主場迎戰拓荒者,金塊在「小丑」約基奇(Nikola Jokic)飆出40分、10籃板、8助攻、莫瑞(Jamal Murray)攻下24分下,兩人合力替金塊轟下64分,兩人也在最後一分鐘貢獻6分,終場金塊也以116比113擊敗拓荒者,金塊主場拉出一波12連勝,目前也以29勝13敗戰績續佔西區第一。

此役兩隊陷入激戰,共有14平手,19次互換領先。上半場拓荒者先靠麥卡倫(CJ McCollum)與里拉德(Damian Lillard)合力繳出27分,二年級生柯林斯(Zach Collins)也貢獻8分,拓荒者上半場就砍下8顆三分球,力抗拿下17分的金塊約基奇,拓荒者也以2分領先進入下半場。

Nikola Jokic goes off for a season-high 40 PTS, 10 REB, 8 AST in the @nuggets 12th consecutive victory at home! #MileHighBasketball pic.twitter.com/uKpk3KCOpo