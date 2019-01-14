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約基奇與莫瑞合轟64分退拓荒者　金塊主場狂飆12連勝

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▲▼約基奇（左） 、莫瑞（右）。（圖／CFP）

▲金塊約基奇（左） 與莫瑞（右）此役合攻64分。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊14日主場迎戰拓荒者，金塊在「小丑」約基奇（Nikola Jokic）飆出40分、10籃板、8助攻、莫瑞（Jamal Murray）攻下24分下，兩人合力替金塊轟下64分，兩人也在最後一分鐘貢獻6分，終場金塊也以116比113擊敗拓荒者，金塊主場拉出一波12連勝，目前也以29勝13敗戰績續佔西區第一。

此役兩隊陷入激戰，共有14平手，19次互換領先。上半場拓荒者先靠麥卡倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）合力繳出27分，二年級生柯林斯（Zach Collins）也貢獻8分，拓荒者上半場就砍下8顆三分球，力抗拿下17分的金塊約基奇，拓荒者也以2分領先進入下半場。

▲約基奇拿下40分、10籃板、8助攻

第三節約基奇延續上半場火力，他單節6投6中繳出15分並送出5次助攻，金塊也以5分反超拓荒者進入決勝節，拓荒者雖於決勝節最後2分鐘靠里拉德2分上籃將分差追平，但約基奇於最後67秒轉身拋進2分，他再於54秒罰進2球，拓荒者儘管再靠麥卡倫27秒飆進底角3分追成1分差，但莫瑞於最後2秒自投自搶後穩穩罰進2球，終場金塊仍以3分擊敗拓荒者。

金塊約基奇拿下40分、10籃板、8助攻，莫瑞也貢獻24分。拓荒者則以里拉德的26分、7助攻為最佳，麥卡倫拿下18分、3籃板、3助攻、紐基奇（Jusuf Nurkic）與透納（Evan Turner）各有13分與12分表現。

金塊於此役後締造主場12連勝，戰績也續佔西區第一，賽後採訪時約基奇表示，「我們想要繼續保持西區第一，下一場比賽要面對勇士，我們很需要球迷的支持。」金塊將於16日於主場迎戰衛冕軍勇士，西區第一與第二將正面對決。

▼拓荒者雙槍麥卡倫（左）與里拉德（右）。（圖／CFP）

▲▼麥卡倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）。（圖／CFP）

關鍵字： 拓荒者金塊約基奇NBA
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