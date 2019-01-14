雙棲球星莫瑞將報NFL選秀　運動家計畫改大聯盟約留人

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，去年業餘選秀會被運動家選上 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞（Kyler Murray）在去年大聯盟選秀會上，被運動家以第9順位挑中，他在12月贏得大學美足最高榮譽海斯曼獎後，傳出可能將投入今年NFL選秀。運動家為了將他留在棒球場，準備修改合約內容，提出更高額的獎金來吸引他。

運動家捧上466萬美元高額簽約金網羅莫瑞，當時的他曾表示，在大學美足球季結束後，將不會再打美式足球，專心把目標放在職棒，但後來有消息傳出NFL球隊願意用第一輪順位選他，讓他決定在截止日前報名今年NFL選秀。

根據《ESPN》報導，如果運動家想要更改莫瑞合約內容，必須先將他移入40人名單當中，才有辦法做出合約內容上的改變，給予一張大聯盟合約。

雖然莫瑞有意挑戰「雙棲球員」，但NFL球團多半不希望他一次參與兩項職業運動，尤其身為四分衛的他必須花費更多時間及精力適應職業賽場，同樣也會影響到打職棒。

目前運動家已經向莫瑞發出春訓邀請，不過若他參加NFL選秀，大聯盟春訓期間將強碰NFL選秀會前的聯合測試營，如果無法參加將影響選秀順位，莫瑞預計將會出席。

假設莫瑞最終選擇NFL，必須退回運動家簽約金，而運動家今年6月也不會獲得任何選秀補償順位，不過仍可保有它的簽約權，也就是莫瑞未來選擇回到職棒賽場，運動家可以簽回來。

▲傳出莫瑞可能會報名NFL選秀，有望在第一輪被選走 。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

