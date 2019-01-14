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中學五人制／成績低於70禁練　北市蘭雅靠草地比賽練體能膽試

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▲中學五人制，北市北投(白)vs北市蘭雅(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，北市蘭雅(藍)擊敗北市北投(白)拿下北區第三。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽國男組北區拿下第三名的北市蘭雅，由前中華五人制國腳王吉成率領，他表示球隊不只參與五人制，也會藉由草地賽事訓練球員膽試、體能，另外更注重球員的成績，「平均低於70就要禁練。」

為了接收來自士東國小的球員，蘭雅國中三年前創立足球隊，同樣帶領士東的王吉成說，目前最大的球員就是國三，「我們剛成軍，規矩還需要慢慢建立，但我們的球員本身課業就不差，模擬考考完最好的成績接近成淵高中，也有中正、大直高中這樣的成績，因為不只家長，我也重視成績，平均低於70就要禁練，考試過了才會讓他們踢。」

▲中學五人制，北市蘭雅vs北市龍門(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

▲北市蘭雅(白)不只參加五人制，也會參與草地賽事。（圖／記者顏如玉攝）

蘭雅球隊並非體育班，因此雖然一到六都有訓練，但時間都不長，王吉成說，所以他也會藉由比賽訓練孩子，「我們全隊15人，不只踢五人制，之前也參加11人制的教育盃拿下台北市第二名、中正盃8人制得冠軍等，我覺得都是足球，但五人制重視基礎、戰術和技巧，而草地賽事則有強度、衝撞和體能，所以會讓小孩多方嘗試增加經驗和膽試。」

雖然參加多種賽事，但王吉成說，最重要的還是五人制錦標賽，「現在已經達成拿下全國決賽的目標，不過我們目前狀況不太穩定，回去還要加強強度，包括爆發力、速耐力等方面，希望全國決賽能闖進前四。」

另外，有趣的是，蘭雅國中位於天母區，當地外國人多，因此蘭雅球隊中就有不少混血兒，包括美國、烏拉圭、日本等國，相當亮眼，王吉成說，「但他們因為父母工作關係，可能練個兩三年就會離開，不然我們應該更多混血兒，不過他們的觀念、標準不太一樣，有時候也會因無法適應球隊規則而離開。」

關鍵字： 中學五人制中學五人足北市蘭雅
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