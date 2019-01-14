中學五人制／找復興加強強度　北市北投目標全國前四

▲中學五人制，北市北投(白)輸給北市蘭雅(藍)排北區第四。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽國男組北區季軍戰中，北市北投最終以1比3不敵北市蘭雅排名第四，不過教練何國禎表示，基本已經達到賽前的目標，拿下全國決賽資格，「我們畢竟以七八年級為主力，跟其他九年級的隊伍在身體素質上會有落差，回去就加強強度、細節，希望全國賽至少進前四。」

在本次北區複賽中，北市北投一路闖進4強賽，卻以1比6不敵竹縣博愛無緣冠軍戰，僅能和蘭雅上演「北市內戰」爭季軍，可惜最終又以2球之差吞敗，何國禎分析，自己球隊很多機會把握好，氣勢就被對手壓過去，心態方面還需要再磨練。

「這次參賽就是以拿下全國決賽為目標，基本上他們有達到。」何國禎說，接下來到決賽前都沒有別的比賽，因此他也會找附近的復興高中打友誼賽，增加球員的強度，「體力降低就容易撐不住、踢不好，所以這是首要加強的地方。」

北投國中校隊目前主力為七、八年級，何國禎坦言，每年招收學生不一定齊全是最大的問題，「有時候可能只有兩三隻，有時候又會爆多，每屆都不一定，所以我們在整合上也會比較困難，這次就是九年級不多，所以我們對上高年級在身體對抗比較有落差，回去後才要特別加強強度，希望全國決賽至少能闖進前四。」