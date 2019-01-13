中職／富邦悍將開訓喊出新口號All Grit　塑造球隊文化

▲2019年富邦悍將春訓開訓儀式-富邦。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／高雄報導

富邦悍將13日在高雄燕巢球場正式展開2019年春訓，領隊蔡承儒公布今年年度口號「All Grit 」，他表示，Grit就是恆毅力，是一個比天賦與智商更重要的才能，這就是富邦悍將希望能夠塑造出來的球隊文化。

開訓儀式在全隊成員將年度目標寫入繪馬中揭開序幕，再由總教練陳連宏總擔任祈福團拜主祭人員，祈願全隊健康平安。逐一介紹新加入的教練團成員，包括一軍投捕教練古久保健二、二軍投捕教練黃浩然、二軍體能教練朱偉銘與客座打擊教練柏安力。

富邦悍將並介紹今年隊長林哲瑄、副隊長陳鴻文與蔣智賢。隊長林哲瑄也勉勵大家，希望全隊能夠朝向共同目標前進，並與大家約定年底一起享受冠軍香檳的勝利滋味。

在團拜祈福儀式之後，接著安排每位教練與球員手持將大小、重量均等的拼圖，共同拚出年度口號「All Grit」。

領隊蔡承儒表示，「Grit是一個比天賦與智商更重要的才能-恆毅力，希望大家都能夠保持精進自己的恆心與持續不懈的拚戰態度，全力面對每一次的挑戰，這就是富邦悍將希望能夠塑造出來的球隊文化。」

他表示，2019年富邦悍將要奪下年度總冠軍，每個人都是球隊奪冠的重要拼圖之一，拼圖沒有大小之分，也沒有重量的差別，只要大家能夠全力扮演好自己的角色，富邦悍將的球隊文化與色彩就會呈現出最大化的戰力。