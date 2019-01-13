謝淑薇球風刁鑽、多變　《紐約時報》封「網壇藝術家」

▲謝淑薇 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

謝淑薇2018年賽季比起2017年進步68名之多來到28名，打法細膩多元、極具觀賞性的球風，被《New York Times》評價「網壇藝術家」類型球員。

對於女子球員在現今網壇的競爭激烈，從38歲的威廉斯（Venus Williams）到21歲的大坂直美個個都相當有競爭力，本屆的澳網很可能就會出現「跨世代對決」。《New York Times》作家凱萊利（Christopher Clarey）13日撰文談到這情況並分析球員風格類型。

凱萊利認為，目前女壇的主流還是底線強力打法，幾乎是成就一線巨星的道路，不過細膩、極具創意與觀賞性的打法也慢慢的崛起，這類球員被凱萊利列為「藝術家」類型。

被凱萊利認為藝術家類型的球員，最具代表性的為，生涯最佳紀錄世界第2，並在去年底退休的波蘭名將拉萬絲卡（Agnieszka Radwanska），這次澳網這類型的球員包括第10種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）、第13種子塞瓦絲多娃（Anastasija Sevastova）、第15種子芭提（Ashleigh Barty），以及28種子的謝淑薇。

謝淑薇在報導中評價雙手擊球都相當靈巧，且角度刁鑽並且善用速差，混合逛網急墜、網前截擊、切球、抽球等技巧，風格相當具有觀賞性。指導謝淑薇的前澳洲球星麥克納（Paul McNamee）表示，這類技巧派的球員，共通點為非凡的手感，這就是他們和力量型球員能夠抗衡的原因。

謝淑薇去年進步整整68名來到28名，被WTA官網列為進步最多的15名選手之一，其中一個進步主因是在保發成功率提升了11.9%來到65.2%。