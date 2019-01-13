戰績差且被控極端訓練　公牛教頭仍獲高層加薪100萬美元

▲公牛為「爭議教頭」柏伊蘭（Jim Boylen）加薪。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

公牛炒掉總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg），接任的助教柏伊蘭（Jim Boylen）期間繳出5勝13敗的差勁成績，且還被球員控訴「極端訓練」，不過他仍獲得高層的肯定加薪100萬，來到160萬美元。

柏伊蘭領兵不僅戰績沒有起色，還被自家球員向球員工會投訴他極端的訓練方式。但這些都無所柏伊蘭在高層之間的印象。根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）13日報導，公牛幫他加薪100萬美元，本季與2019-20賽季年薪皆為160萬美元保障合約。

這位53歲教練花了非常久時間才在公牛生涯首次坐上NBA總教練，柏伊蘭1987年開始在密西根州大（Michigan State）擔任助教開啟教練生涯，1992年獲得火箭傳奇教頭湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）青睞踏進NBA成為火箭助理教練，並隨隊在1994、1995年摘下2枚冠軍戒，2014年也隨著馬刺拿下生涯第3枚冠軍戒。

柏伊蘭教練生涯在NBA火箭、勇士、公鹿、溜馬、馬刺以及公牛擔任過助教，NCAA除了密西根州大，2007-11年在猶他大學（Utah）首次坐上總教練位置。