陽明山超馬完賽率9成！　雲霧裡挑戰經典風櫃嘴路線

▲陽明山超馬開跑，參賽跑友在雲霧裡挑戰經典風櫃嘴路線。（圖／中華超馬協會提供）



體育中心／綜合報導

2019陽明山超級馬拉松於12日士林至善國中開跑。賽道以陽明山上蜿蜒曲直的產業道路為主，坡度與高度都不容小覷。今年氣候濕冷，山區綿綿細雨不停，但相較於往年少了低溫冷氣團的難關，只要跑者賽前準備足夠皆能挑戰成功！本屆賽事完賽率直上九成，可說是近年來最適合跑者的氣候。

由於山區雲霧濃厚且雨勢不斷，能見度極低，參賽者視野所及看不見前後挑戰者的身影；如此獨自一人向前邁進，穿梭在雲霧繚繞的山路上，更是需要強大的意志力與心力支持。本屆賽事66公里男子組第一名來自法國留學生蘇成以5小時45分10秒率先進入終點；他曾參加陽明山，卻是首次挑戰超馬，風櫃嘴的景致與氣候令他留下深刻的印象！而66公里女子組則由王玉玖以7小時44分01秒遙遙領先所有女將；已連續參加三屆陽明山賽的她，這次將個人賽事66公里紀錄向前推進了1個多小時。

本屆賽事吸引將近900人參賽，其中有來自日本、港澳、泰國、新馬、英法、美德等11國47位外籍跑者來台參賽。還有許多各地跑團：正崴三鐵、三鐵共Go、台積電慢跑社、跑步學堂、敦煌路跑隊、桃園市雙連長跑協會、百信建材慢跑等，也大舉組團和夥伴們一起挑戰陽明山經典路線。還有由新北市政府教育局領軍為了無毒青春健康而跑的新北市各國高中學生：新北市立文山國中、新北高工、安溪國中、樹林高中等！在這次防治學生藥物濫用宣導活動組了近百人的學生來挑戰，學生們更是包辦短距離組別的總排名次。

▲新北市立文山國中、新北高工、安溪國中、樹林高中等，學生來勢洶洶包辦短距離組別的總排名次。（圖／中華超馬協會提供）