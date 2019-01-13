運動雲

> >

印地安人持續討論庫魯柏交易　鎖定道奇外野頭號潛力

ETtoday運動雲

▲庫魯柏首戰吞敗(圖／達志影像／美聯社)

▲印地安人王牌庫魯柏交易態度不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

印地安人對於2屆賽揚王牌庫魯柏（Corey Kluber）的交易態度不明，先前才傳出不打算交易，現在又有消息傳出仍有交易的可能性。據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，道奇持續與印地安人談論庫魯柏交易。

跨年過後教士馬上找印地安人討論庫魯柏交易，但印地安人並不打算放人，教士也把目標轉向瞄準洋基先發葛雷（Sonny Gray）。連續2屆打進世界大賽的道奇同樣在這場交易討論當中，一直沒有放棄交易庫魯柏的計畫。

記者摩洛西指出，教士試圖交易庫魯柏，但不願放棄自家農場潛力左投莫雷洪（Adrian Morejon），使得雙方交易卡關。印地安人期望透過庫魯柏補進潛力，若道奇想要交易勢必要提出令印地安人滿意的包裹，值得一提的是，印地安人去年11月就鎖定道奇外野頭號潛力凡杜戈（Alex Verdugo）。

凡杜戈近兩年在3A都有3成以上的打擊率，不過這兩年被拉上大聯盟的52場比賽並沒有把握好機會，打擊三圍.240/.309/.360。由於印地安人在外野方面缺人手，且凡杜戈也不會太貴，相當適合小市場球隊的印地安人。

庫魯柏在2017年球季繳出18勝4敗、防禦率2.25佳績，以防禦率、勝投雙冠王姿態奪生涯第2座賽揚。去年球季他表現依舊強勢，豪取生涯最佳20勝7敗，季後吸引多支球隊洽談交易，除了道奇、教士之外，釀酒人和費城人也都很有興趣。庫魯柏5年合約將走到最後一年的1720萬美元，未來2年都是球團選擇權。

▲道奇新秀凡杜戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇外野頭號潛力凡杜戈。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 印地安人道奇庫魯柏
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

熱門新聞

中職／賀亮德、康雷是難纏洋打？曾智偵：路易士像恰恰

柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

世界最強肉體C羅第2字母哥第3　小菜鳥力壓詹姆斯稱霸

中職／曾是叛將被迫退休　洪一中、曾智偵：當教練很痛苦

猛龍過江／助彰師大登盟主　楊宗燁直呼解脫了

中學五人制／國男組北區複賽　竹縣博愛、苗栗建國爭第一

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽明山超馬經典風櫃嘴完賽率9成

2竹縣博愛重成績　盼完善三級足球制

3市場寒冬！艾瑞塔嘆：下個就是你

4印地安人道奇持續討論庫魯柏交易

5費城人目標馬查多哈波還想簽大咖

熱門新聞

1誰是中職最難纏洋打？

2湯神：柯瑞未來三分進球歷史第1

3世界最強肉體C羅第2字母哥第3

4曾被迫退休　洪一中：當教練很痛苦

5彰師大登盟主　楊宗燁直呼解脫了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366