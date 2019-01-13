印地安人持續討論庫魯柏交易　鎖定道奇外野頭號潛力

▲印地安人王牌庫魯柏交易態度不明。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

印地安人對於2屆賽揚王牌庫魯柏（Corey Kluber）的交易態度不明，先前才傳出不打算交易，現在又有消息傳出仍有交易的可能性。據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，道奇持續與印地安人談論庫魯柏交易。

跨年過後教士馬上找印地安人討論庫魯柏交易，但印地安人並不打算放人，教士也把目標轉向瞄準洋基先發葛雷（Sonny Gray）。連續2屆打進世界大賽的道奇同樣在這場交易討論當中，一直沒有放棄交易庫魯柏的計畫。

記者摩洛西指出，教士試圖交易庫魯柏，但不願放棄自家農場潛力左投莫雷洪（Adrian Morejon），使得雙方交易卡關。印地安人期望透過庫魯柏補進潛力，若道奇想要交易勢必要提出令印地安人滿意的包裹，值得一提的是，印地安人去年11月就鎖定道奇外野頭號潛力凡杜戈（Alex Verdugo）。

凡杜戈近兩年在3A都有3成以上的打擊率，不過這兩年被拉上大聯盟的52場比賽並沒有把握好機會，打擊三圍.240/.309/.360。由於印地安人在外野方面缺人手，且凡杜戈也不會太貴，相當適合小市場球隊的印地安人。

庫魯柏在2017年球季繳出18勝4敗、防禦率2.25佳績，以防禦率、勝投雙冠王姿態奪生涯第2座賽揚。去年球季他表現依舊強勢，豪取生涯最佳20勝7敗，季後吸引多支球隊洽談交易，除了道奇、教士之外，釀酒人和費城人也都很有興趣。庫魯柏5年合約將走到最後一年的1720萬美元，未來2年都是球團選擇權。

▲道奇外野頭號潛力凡杜戈。（圖／達志影像／美聯社）



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