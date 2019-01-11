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字母哥不談爭奪MVP　「現在只在乎贏球！」

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▲▼安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) 。（圖／CFP）

▲安戴托昆波。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）目前帶領公鹿打出29勝11敗全聯盟最佳戰績，也讓他的名字進入MVP的討論範圍。不過對此，字母哥表示一點都不在乎，「我不知道我的實力到那裡了沒，老實跟你說我現在在乎的只有贏球而已。」

「我竭盡全力贏球，把所有能量都留在場上，其他的事自然會水到成渠。」安戴托昆波說。字母哥本季繳出26.6分12.8籃板6助攻，另外還有1.5阻攻和1.3抄截。陣中內線老將羅培茲(Brook Lopez)也說，「在我們休息室中和聯盟其它球隊，都認為我們擁有現今最好的球員。他在各方面都很頂尖，讓隊友更好，他的表現每一晚都讓人驚豔。」

就連剛對決過字母哥，甚至被他拿球K到頭的火箭一哥哈登(James Harden)也說，「他撼動比賽的程度，絕對是最頂尖的。」碰上火箭字母哥不僅轟下27分，還狂摘21籃板。

除了同儕球員之外，安戴托昆波也受到教練好評，「沒有他不能做的事，我們能否贏球和他息息相關。」公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說。火箭名教頭丹東尼(Mike D’Antoni)也說：「他真的異於常人，他有7尺高但身體控制能力絕佳，他是很棒的球員，有能力爭奪MVP，他們打得太棒了。」

「我知道未來有一天我可能會成為MVP，或是聯盟最佳球員。但我不知道實力到那了沒，我會盡一切努力達到這樣的程度，這是我想要達成的目標。」安戴托昆波說。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 字母哥安戴托昆波
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