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白襪爭取馬查多加盟　從大舅子下手再簽好友傑伊

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▲白襪簽下外野手傑伊（Jon Jay）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪簽下外野手傑伊（Jon Jay）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）都是白襪休賽季的網羅目標，但在簽下兩人之前，白襪以1年400萬美元網羅外野手傑伊（Jon Jay），除了補外野陣容外，一方面他也是馬查多的好友。

白襪先前從印地安人交易來一壘手阿隆索（Yonder Alonso），阿隆索正好是馬查多老婆的哥哥，在這場「馬查多爭奪戰」中，白襪做了很多準備，先是簽下大舅子，現在又網羅好朋友，以增加獲勝機率。

在大聯盟擁有9年資歷的傑伊，上個賽季分別效力皇家和響尾蛇隊，合計出賽143場比賽，打擊三圍.268/.330/.347，擊出3支全壘打和40分打點。他的加入白襪外野陣容初步定型，預計擔任第四外野手。

▲▼阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多親戚阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

白襪隊上季戰績62勝100敗，已經連續10年沒有打進季後賽，重建計劃進行多年，目前球隊裡養出許多年輕潛力準備發揮，有機會在美聯中區競爭，使得白襪相當積極著手補強，希望能一舉重返季後賽。

白襪隊上季團隊薪資約7180萬美元，在大聯盟排名倒數第3，明年球季有3500萬美元的保障薪資，足夠讓白襪在自由市場撒錢，也對馬查多和哈波表達強烈興趣，據傳在馬查多與洋基會談過後，白襪球團已經提供合約給馬查多，同時進一步連續哈波，補強企圖心超級大。

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪目標網羅哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 白襪馬查多傑伊
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