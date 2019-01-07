紅襪不留冠軍班底　積極兜售美冠MVP小布萊德利

▲紅襪兜售美聯冠軍戰MVP小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪奪得世界大賽冠軍之後並未積極的保住原班人馬，而是在煩惱接下來兩年的操盤，美聯冠軍戰MVP小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）也成為清出對象，不過他們目前還找不到提出對等籌碼的賣家。

紅襪2018年團隊總薪資2.395億美元超過豪華稅線將近4000萬美元，不僅得繳納全聯盟最多的1200萬美元罰金，選秀順位還會被往後移10個順位。而他們在2004年打破貝比魯斯魔咒以來的4個冠軍，只有2013年不必繳豪華稅。

因此他們在這個休賽期的操盤並不是以留下原班人馬為目標，而是嘗試降低薪資的同時維持戰力，尤其陣中的王牌投手薩爾（Chris Sale）、2016年賽揚得主波瑟洛（Rick Porcello）、主力游擊手柏賈爾茲（Xander Bogaerts）、巨砲指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）、超級外野手貝茲（Mookie Betts）合約都在2020年到期。

上述的主力球員紅襪基於薪資考量沒辦法全數留住，在冬季會議上他們就曾經兜售波瑟羅、柏賈爾茲以及2018年美聯冠軍戰MVP小布萊德利，其中他們在兜售進入薪資仲裁年的小布萊德利最積極，但始終找不到合理的報價。

小布萊德利擁有非常出色的守備能力，不過他的打擊能力令人堪憂，在2016年以.245/.323/.402打擊三圍，擊出26發全壘打貢獻87分打點，生涯首度入選全明星之後，連續兩年打擊數據都在下滑，2018年繳出.234/.314/.403，13轟59打點的成績。

雖然榮獲2018年美聯冠軍戰MVP，不過小布萊德利該系列戰5場比賽打擊率是偏低的.200，主要是在於15打數擊出的3安打都價值連城。埋伏第9棒的他在G2第3局敲出關鍵二壘安打，G3第6局紅襪1分領先之際擊出滿貫砲，G4第6局扛出超前2分全壘打，成為大聯盟歷史上第3位季後賽連兩場開轟的第9棒，總共灌進9分打點。