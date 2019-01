NFL／熊隊射丟43碼絕殺球　衛冕軍老鷹爽進國聯分區戰

▲熊隊踢球員帕奇(Cody Parkey)射丟絕殺。(圖/達志影像/美聯社)

記者路皓惟/綜合報導

NFL季後賽7日外卡戰壓軸由費城老鷹出戰芝加哥熊,超級盃英雄佛斯(Nick Foles)又再一次施展魔法,第四節終場前傳出關鍵達陣逆轉,最後熊隊錯失一記絕殺射門,終場老鷹以16比15驚險晉級國聯分區戰,此戰也被美媒形容是一場「瘋狂」的戰役。

老鷹在首節射門先馳得點,但進入第二節佛斯傳球接連被抄截,熊隊該節兩次射門反超前,帶著6比3領先進入下半場。比賽來到第三節,老鷹格德特(Dallas Goedert)接球達陣再次將比分超前,隨後熊隊一次射門分數追到9比10。

第四節比賽越來越刺激,熊隊四分衛特魯比斯基(Mitchell Trubisky)接連傳球,與羅賓森完成達陣,接著2分轉換失敗。而落後5分的老鷹隊在終場前1分01秒佛斯傳給塔特(Gordon Tate)達陣,但同樣未能完成2分轉換,此時老鷹16比15領先。

▲老鷹四分衛佛斯(Nick Foles)關鍵時刻傳出達陣。(圖/達志影像/美聯社)



熊隊最後一波進攻來到老鷹陣地,不過熊隊踢球員帕奇(Cody Parkey)射丟43碼射門,球直擊門柱彈出,熊隊1分飲恨落敗,帕奇射門偏出讓全場都傻眼,吉祥物崩潰倒地,最後他在全場球迷噓聲下離場。

The Spanish radio call of Cody Parkey’s missed field goal makes it 10000x better pic.twitter.com/HeVYcCyEn9