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NFL／熊隊射丟43碼絕殺球　衛冕軍老鷹爽進國聯分區戰

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▲2019NFL國聯外卡,費城老鷹淘汰芝加哥熊,熊隊踢球員帕奇（Cody Parkey）射丟絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊隊踢球員帕奇（Cody Parkey）射丟絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽7日外卡戰壓軸由費城老鷹出戰芝加哥熊，超級盃英雄佛斯（Nick Foles）又再一次施展魔法，第四節終場前傳出關鍵達陣逆轉，最後熊隊錯失一記絕殺射門，終場老鷹以16比15驚險晉級國聯分區戰，此戰也被美媒形容是一場「瘋狂」的戰役。

老鷹在首節射門先馳得點，但進入第二節佛斯傳球接連被抄截，熊隊該節兩次射門反超前，帶著6比3領先進入下半場。比賽來到第三節，老鷹格德特（Dallas Goedert）接球達陣再次將比分超前，隨後熊隊一次射門分數追到9比10。

第四節比賽越來越刺激，熊隊四分衛特魯比斯基（Mitchell Trubisky）接連傳球，與羅賓森完成達陣，接著2分轉換失敗。而落後5分的老鷹隊在終場前1分01秒佛斯傳給塔特（Gordon Tate）達陣，但同樣未能完成2分轉換，此時老鷹16比15領先。

▲2019NFL國聯外卡,費城老鷹淘汰芝加哥熊,老鷹四分衛佛斯（Nick Foles）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹四分衛佛斯（Nick Foles）關鍵時刻傳出達陣。（圖／達志影像／美聯社）

熊隊最後一波進攻來到老鷹陣地，不過熊隊踢球員帕奇（Cody Parkey）射丟43碼射門，球直擊門柱彈出，熊隊1分飲恨落敗，帕奇射門偏出讓全場都傻眼，吉祥物崩潰倒地，最後他在全場球迷噓聲下離場。

老鷹拿下勝利之後，國聯分區戰對戰組合也出爐，昨日淘汰海鷹的第四種子牛仔隊，將在台北時間13日客場出戰第二種子洛杉磯公羊，而第六種子的老鷹則於14日對上第一種子紐奧良聖徒。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL國聯外卡老鷹
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