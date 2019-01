C羅銅像那邊好大一包　觀光客最愛往下摸

▲C羅為自己的銅像揭幕。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

在國際足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)出身的葡萄牙馬德拉島豐沙爾,C羅開設的「CR7佩斯塔納」飯店外有一座銅像。不過由於下體的部分真的太顯眼巨大,讓許多觀光客都慕名而來摸個幾把。最後整尊顏色暗沈的銅像,就只有兩腿間的重要部位被摸得金光閃閃。

C羅出身的馬德拉島豐沙爾其實離葡萄牙有段距離,而是在摩洛哥外好。飯店外的C羅銅像比本人還要巨大一些,沒想到連重要不為也一起放大。來到此的觀光客不免俗要和他拍照,也都注意到下半身凸起,拋光到讓人難以忽視的巨物。而這也成為觀光客自拍、合照的焦點。

「我想要和他照一張傳給家人看,當我把這張照片傳到WhatsApp的家庭群組,大家都笑了。想要不注意到兩腿間那一大包都很難。等著離開的船的時候,我終於了解到為什麼大家都想碰那地方。」觀光客羅傑斯(John Rodgers)笑說。

說來好笑,C羅的銅像似乎都會發生許多趣事。馬德拉島上的C羅機場外,就有一尊C羅的頭像,不過整個長歪完全不像。馬德拉機場在2016改以C羅為名,紀念這位當地出生的足球巨星。

A widely ridiculed bronze bust of Cristiano Ronaldo at Madeira Airport has been replaced with a new version bearing more of a resemblance to the Portuguese football star.



An online petition is calling for the old bust to be returned. https://t.co/Ja49ogfHkx pic.twitter.com/XbUO5zutxD