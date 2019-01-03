運動雲

> >

C羅銅像那邊好大一包　觀光客最愛往下摸

ETtoday運動雲

▲C羅為自己的銅像揭幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅為自己的銅像揭幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在國際足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)出身的葡萄牙馬德拉島豐沙爾，C羅開設的「CR7佩斯塔納」飯店外有一座銅像。不過由於下體的部分真的太顯眼巨大，讓許多觀光客都慕名而來摸個幾把。最後整尊顏色暗沈的銅像，就只有兩腿間的重要部位被摸得金光閃閃。

C羅出身的馬德拉島豐沙爾其實離葡萄牙有段距離，而是在摩洛哥外好。飯店外的C羅銅像比本人還要巨大一些，沒想到連重要不為也一起放大。來到此的觀光客不免俗要和他拍照，也都注意到下半身凸起，拋光到讓人難以忽視的巨物。而這也成為觀光客自拍、合照的焦點。

「我想要和他照一張傳給家人看，當我把這張照片傳到WhatsApp的家庭群組，大家都笑了。想要不注意到兩腿間那一大包都很難。等著離開的船的時候，我終於了解到為什麼大家都想碰那地方。」觀光客羅傑斯(John Rodgers)笑說。

說來好笑，C羅的銅像似乎都會發生許多趣事。馬德拉島上的C羅機場外，就有一尊C羅的頭像，不過整個長歪完全不像。馬德拉機場在2016改以C羅為名，紀念這位當地出生的足球巨星。

關鍵字： C羅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

熱門新聞

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

中職／朱偉銘加入富邦　原二軍體能教練接掌一軍

中職／林恩宇升一軍教練　中信兄弟一二軍牛棚教練互換

若今夏留不住雷納德　美媒預估暴龍將交易羅瑞徹底重建

BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯爾：我們正見證最強大的哈登

2徐晧宸搭楊宗燁　迎戰強敵台體大

3經驗談　葉君璋：台灣與日本較像

4UBA ／台藝30分力挫台科力保晉級

5PG成湖人公敵遭噓：我們不需要你

熱門新聞

1不只黃浩然　富邦找日職投捕教練

2前HBL球星　遭爆騙財

3朱偉銘入富邦　原二軍體教接一軍

4林恩宇升一軍　中信一二軍牛棚教練互換　

5若留不住可愛　暴龍恐交易羅瑞重建

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

澎湖男兒的花蓮夢

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366