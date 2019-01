波黑野獸紐基奇繳史上首雙20+5+5+5　拓荒者OT勝國王

▲拓荒者「波黑野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

拓荒者2日出戰國王,拓荒者的波士尼亞籍中鋒「波黑野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)全場繳出24分、23籃板、7助攻、5抄截、5阻攻,不但成為聯盟史上首度繳出20分、20籃板、5助攻、5抄截、5阻攻的第一人,拓荒者更在他的表現下咬住比分,低迷前三節的雙槍里拉德(Damian Lillard)與麥卡倫(CJ McCollum)也在第四節與延長賽火力回穩,兩人延長賽獨拿7分,終場拓荒者也以113比108逆轉勝國王,拓荒者收下二連勝,戰績爬上西區第六。

上半場比賽拓荒者進攻火力旺盛,紐基奇上半場就繳出雙十數據,小柯瑞(Seth Curry )也飆出70%命中率,砍進3顆三分繳出15分,拓荒者上半場投籃命中率高達50%,也於第二節灌進38分,國王因此以14分落後。

國王下半場展開反撲,單節以27分力抗拓荒者的19分,國王在第四節靠著希爾德(Buddy Hield)與巴利察(Nemanja Bjelica)的帶領下打出一波12比0攻勢,成功於第四節最後3分鐘取得9分領先拓荒者,但拓荒者先靠紐基奇罰球命中縮小比分,麥卡倫與里拉德再連取6分將比賽追平,國王在福克斯(De'Aaron Fox)最後2秒出手未果,兩隊也進入延長賽。

延長賽國王頻頻打鐵,拓荒者雙槍里拉德與麥卡倫延續第四節末段火力連取7分,國王整整於5分鐘的延長賽僅拿下5分,終場拓荒者也因此擊敗延長賽熄火的國王。

Jusuf Nurkic went for the rare 5x5 tonight



24 PTS | 23 REB | 7 AST | 5 STL | 5 BLK pic.twitter.com/xk0Zb8IoKC