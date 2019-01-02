波黑野獸紐基奇繳史上首雙20+5+5+5　拓荒者OT勝國王

▲拓荒者「波黑野獸」紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者2日出戰國王，拓荒者的波士尼亞籍中鋒「波黑野獸」紐基奇（Jusuf Nurkic）全場繳出24分、23籃板、7助攻、5抄截、5阻攻，不但成為聯盟史上首度繳出20分、20籃板、5助攻、5抄截、5阻攻的第一人，拓荒者更在他的表現下咬住比分，低迷前三節的雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥卡倫（CJ McCollum）也在第四節與延長賽火力回穩，兩人延長賽獨拿7分，終場拓荒者也以113比108逆轉勝國王，拓荒者收下二連勝，戰績爬上西區第六。

上半場比賽拓荒者進攻火力旺盛，紐基奇上半場就繳出雙十數據，小柯瑞（Seth Curry ）也飆出70%命中率，砍進3顆三分繳出15分，拓荒者上半場投籃命中率高達50%，也於第二節灌進38分，國王因此以14分落後。

國王下半場展開反撲，單節以27分力抗拓荒者的19分，國王在第四節靠著希爾德（Buddy Hield）與巴利察（Nemanja Bjelica）的帶領下打出一波12比0攻勢，成功於第四節最後3分鐘取得9分領先拓荒者，但拓荒者先靠紐基奇罰球命中縮小比分，麥卡倫與里拉德再連取6分將比賽追平，國王在福克斯（De'Aaron Fox）最後2秒出手未果，兩隊也進入延長賽。

延長賽國王頻頻打鐵，拓荒者雙槍里拉德與麥卡倫延續第四節末段火力連取7分，國王整整於5分鐘的延長賽僅拿下5分，終場拓荒者也因此擊敗延長賽熄火的國王。

Jusuf Nurkic went for the rare 5x5 tonight



24 PTS | 23 REB | 7 AST | 5 STL | 5 BLK pic.twitter.com/xk0Zb8IoKC — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年1月2日

▲紐基奇繳出聯盟史上首度有5次阻攻、抄截、助攻以上的雙20成績

拓荒者「波黑野獸」紐基奇此役繳出的24分、23籃板、7助攻、5抄截、5阻攻數據，使他成為聯盟史上第一人能有雙二十且助攻、抄截、阻攻都有5次以上數據的球員。他於賽後表示，「國王不管怎樣都不會放棄的，我們知道他們會全力反擊，所以我也超拼，我一直在想要怎樣幫助里拉德與麥卡倫，他們表現不好的時候全隊都是支持他們，沒有怨言，我們替補本場也打得很出色，新年我們打出新氣象了！」

里拉德本場比賽投籃狀況不佳，三分球投9僅中1，但他仍靠切入拿下25分，麥卡倫則拿下16分，小柯瑞也有18分表現，國王則以希爾德的28分為最佳，波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）攻下19分，福克斯則有13分。

▼國王福克斯與考利斯坦兩人此役命中率都不佳。（圖／達志影像／美聯社）