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唐西奇表現不像菜鳥　豁免不用背粉紅kitty包

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▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲ 唐西奇。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

獨行俠菜鳥唐西奇(Luka Doncic)開季至今表現搶眼，不辜負球迷和球團期待，打起來毫不生澀不像菜鳥。現在他也獲得球隊老大哥巴瑞亞(J.J. Barea)豁免，不用再背菜鳥專屬的粉紅Kitty小背包。

上個球季獨行俠的粉紅小背包由史密斯(Dennis Smith Jr.)負責，但唐西奇用實力和表現贏得「特權」。「你得跟巴瑞亞談，是他給出特權的。」哈里斯(Devin Harris)說，而巴瑞亞表示：「他是很不一樣的菜鳥。」

唐西奇兼具身材和技巧，但更重要的是他享受球賽並且擁有自信。18歲皇家馬德里奪冠並成為歐洲聯賽最年輕MVP後，來到NBA幾乎無縫接軌成為獨行俠的當家球星。由於傳球相當俱有創意，目前場均3.5失誤是唐西奇的弱項，但總教練卡萊爾(Rick Carlisle)仍舊大膽放手讓他發揮。

「當你的球員擁有如此球感和創意，你必須給他足夠空間讓他善用天賦。另一方面，得建立足夠框架，讓他與團隊配合。」

獨行俠替補中鋒馬傑瑞（Salah Mejri）過去曾在皇馬和唐西奇當過隊友，當時這位超級新人才15歲就已無所畏懼。「他不是不在乎輸贏，他不管其他人吼他還是告訴他怎麼做他不會特別放在心上。他認為自己知道該怎麼做，他是頂尖的。」

「籃球就是籃球，並沒有太大區別。也許場地更大比賽更快，還有很多超級球星，但這就只是籃球，我只想享受比賽。」唐西奇說。

▲▼唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

關鍵字： 獨行俠唐西奇
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